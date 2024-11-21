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В Нижнем Новгороде арестовали экс-главу УМВД за превышение полномочий

В Нижнем Новгороде арестовали экс-главу УМВД за превышение полномочий - РИА Новости, 21.11.2024

В Нижнем Новгороде арестовали экс-главу УМВД за превышение полномочий

Управляющий нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия арестован за превышение должностных полномочий при изготовлении изделий для... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T21:49

2024-11-21T21:49

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Управляющий нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия арестован за превышение должностных полномочий при изготовлении изделий для инвалидов, сообщает УФСБ региона. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем начальнике управления МВД России по Нижнему Новгороду Владиславе Пронине. Он руководил нижегородской полицией с августа 2013 по ноябрь 2019 года, когда вышел на пенсию. По данным регионального следственного управления СК РФ, в период с 2023 по 2024 год управляющий филиалом велел мастеру участка сообщать представителям коммерческой организации, в число учредителей которой входил родственник управляющего, персональные данные обратившихся на предприятие. Кроме того, мастер участка уговаривал клиентов заказывать медицинские изделия в этой коммерческой организации, за что руководителю филиала предприятия перечисляли 5% от суммы полученной прибыли. Как уточняет УФСБ региона, фигуранты наживались на инвалидах, нуждающихся в протезно-ортопедическом оборудовании. За склонение их к изготовлению протезов у "своего" подрядчика управляющий и мастер получили в общей сложности более 4 миллионов рублей. Противоправные действия обвиняемых выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. В отношении управляющего и мастера участка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности). "Вину мужчины признали в полном объеме. В отношении управляющего фирмой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении мастера участка - домашний арест", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20241121/arest-1985031259.html

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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)