https://ria.ru/20241121/ulyanov-1985071540.html
Ульянов обвинил МАГАТЭ в искажении информации по ЗАЭС
Ульянов обвинил МАГАТЭ в искажении информации по ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024
Ульянов обвинил МАГАТЭ в искажении информации по ЗАЭС
Информация по Запорожской АЭС (ЗАЭС) в докладе МАГАТЭ о ядерной безопасности зачастую подается искаженно, а ряд фактов замалчивается, заявил постоянный... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:50
2024-11-21T18:50
2024-11-21T19:21
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Информация по Запорожской АЭС (ЗАЭС) в докладе МАГАТЭ о ядерной безопасности зачастую подается искаженно, а ряд фактов замалчивается, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы внимательно изучили очередной доклад Гендиректора МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". Вынуждены отметить, что в нем сохраняются многие недостатки предыдущих отчетов. Информация зачастую подается однобоко и искаженно, а ряд фактов, имеющих важнейшее значение с точки зрения обеспечения безопасности, попросту замалчивается", - сказал Ульянов, выступая в четверг на сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". Текст его выступления опубликовал официальный Telegram-канал постпреда РФ.Дипломат уточнил, что это, в первую очередь, касается "ситуации на российском ядерном объекте Запорожской АЭС (ЗАЭС) и в ее городе-спутнике Энергодаре".Совет управляющих Агентства проходит в Вене с 18 по 22 ноября.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241121/zaes-1985075922.html
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в мире, россия, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), магатэ, вена, запорожская аэс, украина
В мире, Россия, Днепр (город), Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Вена, Запорожская АЭС, Украина
Ульянов обвинил МАГАТЭ в искажении информации по ЗАЭС
Постпред Ульянов: информация по ЗАЭС в докладе МАГАТЭ подается искаженно
ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Информация по Запорожской АЭС (ЗАЭС) в докладе МАГАТЭ о ядерной безопасности зачастую подается искаженно, а ряд фактов замалчивается, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы внимательно изучили очередной доклад Гендиректора МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". Вынуждены отметить, что в нем сохраняются многие недостатки предыдущих отчетов. Информация зачастую подается однобоко и искаженно, а ряд фактов, имеющих важнейшее значение с точки зрения обеспечения безопасности, попросту замалчивается", - сказал Ульянов, выступая в четверг на сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". Текст его выступления опубликовал официальный Telegram-канал постпреда РФ.
Дипломат уточнил, что это, в первую очередь, касается "ситуации на российском ядерном объекте Запорожской АЭС (ЗАЭС) и в ее городе-спутнике Энергодаре".
Совет управляющих Агентства проходит в Вене с 18 по 22 ноября.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.