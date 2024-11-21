https://ria.ru/20241121/ulyanov-1985071540.html

Ульянов обвинил МАГАТЭ в искажении информации по ЗАЭС

Ульянов обвинил МАГАТЭ в искажении информации по ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024

Ульянов обвинил МАГАТЭ в искажении информации по ЗАЭС

Информация по Запорожской АЭС (ЗАЭС) в докладе МАГАТЭ о ядерной безопасности зачастую подается искаженно, а ряд фактов замалчивается, заявил постоянный... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:50

2024-11-21T18:50

2024-11-21T19:21

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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. Информация по Запорожской АЭС (ЗАЭС) в докладе МАГАТЭ о ядерной безопасности зачастую подается искаженно, а ряд фактов замалчивается, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Мы внимательно изучили очередной доклад Гендиректора МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". Вынуждены отметить, что в нем сохраняются многие недостатки предыдущих отчетов. Информация зачастую подается однобоко и искаженно, а ряд фактов, имеющих важнейшее значение с точки зрения обеспечения безопасности, попросту замалчивается", - сказал Ульянов, выступая в четверг на сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". Текст его выступления опубликовал официальный Telegram-канал постпреда РФ.Дипломат уточнил, что это, в первую очередь, касается "ситуации на российском ядерном объекте Запорожской АЭС (ЗАЭС) и в ее городе-спутнике Энергодаре".Совет управляющих Агентства проходит в Вене с 18 по 22 ноября.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241121/zaes-1985075922.html

https://ria.ru/20241121/rossija-1985074934.html

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в мире, россия, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), магатэ, вена, запорожская аэс, украина