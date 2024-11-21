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В России раскритиковали доклад МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024
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19:17 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html
В России раскритиковали доклад МАГАТЭ по ЗАЭС
В России раскритиковали доклад МАГАТЭ по ЗАЭС - РИА Новости, 21.11.2024
В России раскритиковали доклад МАГАТЭ по ЗАЭС
В докладе МАГАТЭ в очередной раз не указывается, что угрозы безопасности Запорожской АЭС создает именно украинская сторона, заявил постпред России при... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:17
2024-11-21T19:17
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. В докладе МАГАТЭ в очередной раз не указывается, что угрозы безопасности Запорожской АЭС создает именно украинская сторона, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Основная задача экспертов МАГАТЭ заключается в фиксации угроз и провокаций в отношении ЗАЭС и анализа их последствий. К сожалению, с этим представители Агентства справляются неудовлетворительно. В этом, в общем-то, состоит главная проблема доклада - в нем в очередной раз не указывается, что угрозы безопасности ЗАЭС создает именно украинская сторона", - сказал Ульянов, выступая в четверг на сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". Текст его выступления опубликовал официальный Telegram-канал постпреда РФ. По словам дипломата, очевидно, что секретариат МАГАТЭ располагает всей полнотой информации для того, чтобы сделать такой вывод, однако, по всей видимости, "опасается возможных политических последствий".
https://ria.ru/20241106/zaes-1982289632.html
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в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, Запорожская АЭС
В России раскритиковали доклад МАГАТЭ по ЗАЭС

Ульянов: в докладе МАГАТЭ не указывается, что угрозы ЗАЭС создает именно Украина

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 21 ноя - РИА Новости. В докладе МАГАТЭ в очередной раз не указывается, что угрозы безопасности Запорожской АЭС создает именно украинская сторона, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Основная задача экспертов МАГАТЭ заключается в фиксации угроз и провокаций в отношении ЗАЭС и анализа их последствий. К сожалению, с этим представители Агентства справляются неудовлетворительно. В этом, в общем-то, состоит главная проблема доклада - в нем в очередной раз не указывается, что угрозы безопасности ЗАЭС создает именно украинская сторона", - сказал Ульянов, выступая в четверг на сессии Совета управляющих МАГАТЭ "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине". Текст его выступления опубликовал официальный Telegram-канал постпреда РФ.
По словам дипломата, очевидно, что секретариат МАГАТЭ располагает всей полнотой информации для того, чтобы сделать такой вывод, однако, по всей видимости, "опасается возможных политических последствий".
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