Как прошла конференция по финансам и инвестициям "Толк-2024"
© Getty Images / Liubomyr VoronaДевушка во время видеосвязи
© Getty Images / Liubomyr Vorona
Девушка во время видеосвязи
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МОСКВА, 21 ноя - пресс-служба Т-Банка. В октябре прошла вторая ежегодная онлайн-конференция Т-Банка по финансам и инвестициям "Толк-2024".
Результаты "Толка-2024":
- 185 тысяч слушателей;
- более 80 спикеров;
- более 25 часов полезного контента;
- несколько программных блоков — деловой, трейдерский, треки для розничных инвесторов по акциям, фондам, облигациям и защитным активам;
- две деловые сессии и одно пленарное заседание с ключевыми фигурами российского финансового рынка;
- девять дискуссий, 13 воркшопов и три специальных формата, один разбор стратегии, одна сессия с психологом, 10 интервью с эмитентами, 13 уроков в предзаписи;
- презентация новинок от Т-Инвестиций;
- 11 полезных материалов, девять заданий, пять этапов инвестиционного тренажера и одно финальное домашнее задание;
- 11 партнеров.
Деловая программа Толка-2024
Деловая программа конференции состояла из нескольких блоков и кроме финансов и развития фондового рынка была посвящена технологиям информационной безопасности и роли образования как драйвера экономического развития.
В числе спикеров — ключевые фигуры финансового рынка, представители Банка России, Минфина России, Минцифры России, Госдумы РФ, Совета Федерации РФ и других государственных структур, а также топ-менеджеры крупных компаний.
Капитализация фондового рынка России — 2030
На первой сессии эксперты обсудили реалистичность роста капитализации фондового рынка, в том числе:
- высказали оптимистичный взгляд на план по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году;
- обсудили потенциал дальнейшего роста ключевой ставки;
- рассказали, почему считают внедрение стандартов и требований для фондового рынка правильным шагом.
"Прогноз по рознице оптимистичный: депозиты растут на триллионы рублей, у людей сейчас деньги есть. Но если смотреть на депозит как на долгосрочный инструмент, то он инфляционно нейтральный. На длинном горизонте инвестирование в рынок или в индекс обыгрывает депозит. Рано или поздно придет осознание того, что лучше вложиться в фондовый рынок, и тогда мы будем мы наблюдать переток средств: рынок будет расти", - отметил председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк.
Экономика данных: технологии против мошенников
На второй сессии, посвященной технологиям против мошенников, эксперты:
- поделились результатами уже внедренных в практику решений;
- рассказали, как устроен инфообмен между участниками финансового рынка;
- показали на примерах, как искусственный интеллект помогает разрабатывать противомошеннические технологии, — например, искусственный интеллект Т-Банка научился предсказывать подверженность клиентов мошенническому влиянию;
- обсудили необходимость внедрения новых законодательных и инновационных идей.
"Мы находимся на передовой борьбы с мошенничеством уже третий год. Работа на стыке банкинга, телекома и ИИ помогает спасать клиентов от действий мошенников", - сказал генеральный директор "Т-Мобайла" Виталий Бриедис.
Экономика знаний: lifelong learning как стиль жизни
Дискуссия о концепции lifelong learning как стиле жизни завершила деловуюпрограмму. Был инициировал разговор о новом подходе к образованию, обучению финансовой грамотности и роли образовательных программ для инвесторов. Эксперты:
- поделились четырьмя идеями, которые помогут сделать lifelong learning частью жизни;
- объяснили необходимость постоянного обновления финансовых знаний даже для опытных инвесторов;
- привели статистику, связанную со сменой карьерной траектории, работой по специальности и получением дополнительного образования.
"Как бизнесу, нам очень важно, чтобы у клиента были финансовые навыки. Мы движемся к тому, что образование будет происходить каждую секунду. Финансы — это то, что находит отражение во всех сферах. Финансы нужны, чтобы образовываться, воспитывать детей, планировать свою жизнь. Мы не можем узко ограничиваться советами „вот так собери свой портфель". Мы все показываем через призму жизненных ситуаций. Мы учим принципам разумного финансового поведения", - отметил вице-президент СЕО Т-Инвестиций Дмитрий Панченко.
Образовательная программа
После деловой программы стартовала образовательная часть онлайн-интенсива по финансам и инвестициям, рассчитанная на широкую аудиторию с разным уровнем финансовой и инвестиционной грамотности.