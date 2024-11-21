https://ria.ru/20241121/tolk-2024-1985005094.html

Как прошла конференция по финансам и инвестициям "Толк-2024"

Как прошла конференция по финансам и инвестициям "Толк-2024" - РИА Новости, 21.11.2024

Как прошла конференция по финансам и инвестициям "Толк-2024"

В октябре прошла вторая ежегодная онлайн-конференция Т-Банка по финансам и инвестициям "Толк-2024". РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:53

2024-11-21T14:53

2024-11-21T14:53

пресс-релизы

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МОСКВА, 21 ноя - пресс-служба Т-Банка. В октябре прошла вторая ежегодная онлайн-конференция Т-Банка по финансам и инвестициям "Толк-2024". Результаты "Толка-2024": Деловая программа Толка-2024 Деловая программа конференции состояла из нескольких блоков и кроме финансов и развития фондового рынка была посвящена технологиям информационной безопасности и роли образования как драйвера экономического развития. В числе спикеров — ключевые фигуры финансового рынка, представители Банка России, Минфина России, Минцифры России, Госдумы РФ, Совета Федерации РФ и других государственных структур, а также топ-менеджеры крупных компаний. Капитализация фондового рынка России — 2030 На первой сессии эксперты обсудили реалистичность роста капитализации фондового рынка, в том числе: "Прогноз по рознице оптимистичный: депозиты растут на триллионы рублей, у людей сейчас деньги есть. Но если смотреть на депозит как на долгосрочный инструмент, то он инфляционно нейтральный. На длинном горизонте инвестирование в рынок или в индекс обыгрывает депозит. Рано или поздно придет осознание того, что лучше вложиться в фондовый рынок, и тогда мы будем мы наблюдать переток средств: рынок будет расти", - отметил председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк. Экономика данных: технологии против мошенников На второй сессии, посвященной технологиям против мошенников, эксперты: "Мы находимся на передовой борьбы с мошенничеством уже третий год. Работа на стыке банкинга, телекома и ИИ помогает спасать клиентов от действий мошенников", - сказал генеральный директор "Т-Мобайла" Виталий Бриедис. Экономика знаний: lifelong learning как стиль жизни Дискуссия о концепции lifelong learning как стиле жизни завершила деловуюпрограмму. Был инициировал разговор о новом подходе к образованию, обучению финансовой грамотности и роли образовательных программ для инвесторов. Эксперты: "Как бизнесу, нам очень важно, чтобы у клиента были финансовые навыки. Мы движемся к тому, что образование будет происходить каждую секунду. Финансы — это то, что находит отражение во всех сферах. Финансы нужны, чтобы образовываться, воспитывать детей, планировать свою жизнь. Мы не можем узко ограничиваться советами „вот так собери свой портфель". Мы все показываем через призму жизненных ситуаций. Мы учим принципам разумного финансового поведения", - отметил вице-президент СЕО Т-Инвестиций Дмитрий Панченко. Образовательная программа После деловой программы стартовала образовательная часть онлайн-интенсива по финансам и инвестициям, рассчитанная на широкую аудиторию с разным уровнем финансовой и инвестиционной грамотности.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы