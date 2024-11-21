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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 21.11.2024 (обновлено: 12:28 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/svo-1984975021.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 21.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Украинские войска потеряли в зоне действия группировки войск "Север" до 145 военнослужащих, два танка и 11 боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:17
2024-11-21T12:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия группировки войск "Север" до 145 военнослужащих, два танка и 11 боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия группировки войск "Север" до 145 военнослужащих, два танка и 11 боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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