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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 21.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Украинские войска потеряли в зоне действия группировки войск "Север" до 145 военнослужащих, два танка и 11 боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:17
2024-11-21T12:17
2024-11-21T12:28
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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безопасность
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия группировки войск "Север" до 145 военнослужащих, два танка и 11 боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий "Севера"