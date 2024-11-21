https://ria.ru/20241121/svo-1984975021.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 21.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Украинские войска потеряли в зоне действия группировки войск "Север" до 145 военнослужащих, два танка и 11 боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:17

2024-11-21T12:17

2024-11-21T12:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия группировки войск "Север" до 145 военнослужащих, два танка и 11 боевых бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, харьковская область, безопасность