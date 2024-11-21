https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984975202.html
ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации
ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.11.2024
ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации
Силы ПВО за прошедшие сутки сбили в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:18
2024-11-21T12:18
2024-11-21T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
великобритания
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшие сутки сбили в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow, сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", — говорится в сводке.Кроме того, удалось перехватить шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 67 беспилотников.В свою очередь, авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника утверждало, что ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России.Ранее в этот же день газета Times заявила со ссылкой на источники в британском правительстве, что США в скором времени разрешат Киеву использовать снаряды Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Одобрение со стороны Вашингтона было необходимо, поскольку наведение этих ракет происходит с использованием американских систем. В публикации уточнялось, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.
https://ria.ru/20241121/udary-1984979217.html
https://ria.ru/20241118/mid-1984462389.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, великобритания, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Великобритания, США
ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации
Минобороны России сообщило о двух сбитых ракетах Storm Shadow