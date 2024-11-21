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ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 21.11.2024 (обновлено: 14:26 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984975202.html
ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации
ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.11.2024
ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации
Силы ПВО за прошедшие сутки сбили в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:18
2024-11-21T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
великобритания
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшие сутки сбили в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow, сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", — говорится в сводке.Кроме того, удалось перехватить шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 67 беспилотников.В свою очередь, авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника утверждало, что ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России.Ранее в этот же день газета Times заявила со ссылкой на источники в британском правительстве, что США в скором времени разрешат Киеву использовать снаряды Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Одобрение со стороны Вашингтона было необходимо, поскольку наведение этих ракет происходит с использованием американских систем. В публикации уточнялось, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.
https://ria.ru/20241121/udary-1984979217.html
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безопасность, россия, великобритания, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Великобритания, США
ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило о двух сбитых ракетах Storm Shadow

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшие сутки сбили в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow, сообщили в Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", — говорится в сводке.
Британская ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Во Франции сделали заявление после удара Storm Shadow вглубь России
Вчера, 12:36
Кроме того, удалось перехватить шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 67 беспилотников.
В свою очередь, авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника утверждало, что ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России.
Ранее в этот же день газета Times заявила со ссылкой на источники в британском правительстве, что США в скором времени разрешат Киеву использовать снаряды Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Одобрение со стороны Вашингтона было необходимо, поскольку наведение этих ракет происходит с использованием американских систем. В публикации уточнялось, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВеликобританияСША
 
 
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