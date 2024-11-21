https://ria.ru/20241121/spetsoperatsiya-1984975202.html

ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации

ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации - РИА Новости, 21.11.2024

ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации

Силы ПВО за прошедшие сутки сбили в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:18

2024-11-21T12:18

2024-11-21T14:26

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшие сутки сбили в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow, сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", — говорится в сводке.Кроме того, удалось перехватить шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 67 беспилотников.В свою очередь, авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили скопления живой силы и техники ВСУ в 142 районах.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника утверждало, что ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России.Ранее в этот же день газета Times заявила со ссылкой на источники в британском правительстве, что США в скором времени разрешат Киеву использовать снаряды Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Одобрение со стороны Вашингтона было необходимо, поскольку наведение этих ракет происходит с использованием американских систем. В публикации уточнялось, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.

https://ria.ru/20241121/udary-1984979217.html

https://ria.ru/20241118/mid-1984462389.html

россия

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, великобритания, сша