https://ria.ru/20241121/siyyarto-1985061622.html

В Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России

В Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России - РИА Новости, 21.11.2024

В Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России

Венгрия довольна поставками энергоносителей из РФ и не намерена от них отказываться, потому что не получала более надежного и дешевого предложения, заявил... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:52

2024-11-21T17:52

2024-11-21T18:09

венгрия

россия

экономика

петер сийярто

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Венгрия довольна поставками энергоносителей из РФ и не намерена от них отказываться, потому что не получала более надежного и дешевого предложения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Венгрия довольна сохраняющимся энергосотрудничеством с Россией... Наш опыт заключается в том, что Россия - надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились... Предложения лучше еще не поступало, ни надежнее, ни дешевле. И пока его нет, менять мы не будем", - сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле.

https://ria.ru/20240605/siyyarto-1950600057.html

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венгрия, россия, экономика, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии