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В Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России - РИА Новости, 21.11.2024
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17:52 21.11.2024 (обновлено: 18:09 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/siyyarto-1985061622.html
В Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России
В Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России - РИА Новости, 21.11.2024
В Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России
Венгрия довольна поставками энергоносителей из РФ и не намерена от них отказываться, потому что не получала более надежного и дешевого предложения, заявил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:52
2024-11-21T18:09
венгрия
россия
экономика
петер сийярто
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Венгрия довольна поставками энергоносителей из РФ и не намерена от них отказываться, потому что не получала более надежного и дешевого предложения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Венгрия довольна сохраняющимся энергосотрудничеством с Россией... Наш опыт заключается в том, что Россия - надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились... Предложения лучше еще не поступало, ни надежнее, ни дешевле. И пока его нет, менять мы не будем", - сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле.
https://ria.ru/20240605/siyyarto-1950600057.html
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венгрия, россия, экономика, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии
Венгрия, Россия, Экономика, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции в отношении России
В Венгрии не намерены отказываться от поставок энергии из России

Сийярто: Венгрия довольна поставками энергии из России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Венгрия довольна поставками энергоносителей из РФ и не намерена от них отказываться, потому что не получала более надежного и дешевого предложения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Венгрия довольна сохраняющимся энергосотрудничеством с Россией... Наш опыт заключается в том, что Россия - надежный поставщик, мы всегда получали законтрактованные объемы по цене, о которой договорились, тогда, когда договорились... Предложения лучше еще не поступало, ни надежнее, ни дешевле. И пока его нет, менять мы не будем", - сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам совета ЕС по внешней торговле.
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ВенгрияРоссияЭкономикаПетер СийяртоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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