https://ria.ru/20241121/siluanovyj-1984956362.html

Силуанов рассказал, что у него нет криптокошелька

Силуанов рассказал, что у него нет криптокошелька - РИА Новости, 21.11.2024

Силуанов рассказал, что у него нет криптокошелька

Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает криптовалюту слишком волатильным инструментом, при этом она ему интересна, но криптокошелька у него нет. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:41

2024-11-21T10:41

2024-11-21T10:41

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает криптовалюту слишком волатильным инструментом, при этом она ему интересна, но криптокошелька у него нет. "Мне интересно, но криптокошелька у меня нет", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Он отметил, что криптовалюта - "слишком волатильный инструмент" и она непредсказуема. В то же время, криптовалюты - это "хороший выход для внешнеторговых операций" в условиях санкций.

https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов