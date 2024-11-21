https://ria.ru/20241121/siluanovyj-1984956362.html
Силуанов рассказал, что у него нет криптокошелька
Силуанов рассказал, что у него нет криптокошелька - РИА Новости, 21.11.2024
Силуанов рассказал, что у него нет криптокошелька
Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает криптовалюту слишком волатильным инструментом, при этом она ему интересна, но криптокошелька у него нет. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:41
2024-11-21T10:41
2024-11-21T10:41
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает криптовалюту слишком волатильным инструментом, при этом она ему интересна, но криптокошелька у него нет. "Мне интересно, но криптокошелька у меня нет", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Он отметил, что криптовалюта - "слишком волатильный инструмент" и она непредсказуема. В то же время, криптовалюты - это "хороший выход для внешнеторговых операций" в условиях санкций.
https://ria.ru/20241015/mayning-1978115550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Силуанов рассказал, что у него нет криптокошелька
Силуанов заявил, что криптовалюта ему интересна, но криптокошелька у него нет