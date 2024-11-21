https://ria.ru/20241121/shvejtsarija-1985079742.html

Швейцария арестует Нетаньяху в случае его въезда в страну

Швейцария арестует Нетаньяху в случае его въезда в страну - РИА Новости, 21.11.2024

Швейцария арестует Нетаньяху в случае его въезда в страну

Швейцария арестует премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и передаст его Международному уголовному суду (МУС) в случае его въезда в страну, чтобы выполнить свои... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:47

2024-11-21T19:47

2024-11-21T19:47

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ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости. Швейцария арестует премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и передаст его Международному уголовному суду (МУС) в случае его въезда в страну, чтобы выполнить свои обязательства перед МУС, заявила РИА Новости официальный представитель швейцарского минюста Ингрид Райзер. "В соответствии с обязательством сотрудничать с МУС Швейцария должна будет при условии, что на тот момент будет действовать соответствующий ордер на арест от МУС и/или основанный на нем запрос об аресте, арестовать Биньямина Нетаньяху и/или других обвиняемых в случае их возможного въезда в Швейцарию, а также запустить процедуру их передачи Международному уголовному суду", - сказала она. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/borrel-1985042125.html

https://ria.ru/20241121/palestina-1985076649.html

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