https://ria.ru/20241121/shishkarev-1985063692.html

Шишкарев: необходимо опережающими темпами готовить работников транспорта

Шишкарев: необходимо опережающими темпами готовить работников транспорта - РИА Новости, 21.11.2024

Шишкарев: необходимо опережающими темпами готовить работников транспорта

Необходимо уже сейчас озаботиться подготовкой кадров под планируемое увеличение грузопотоков, в противном случае растущие объемы грузов будет некому возить,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:00

2024-11-21T18:00

2024-11-21T18:00

сергей шишкарев

роман старовойт

транспорт

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Необходимо уже сейчас озаботиться подготовкой кадров под планируемое увеличение грузопотоков, в противном случае растущие объемы грузов будет некому возить, считает председатель совета директоров Группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев. Такое мнение он высказал на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России". По словам Шишкарева, транспортная отрасль сейчас испытывает дефицит кадров по всем видам специальностей. "Я уже сказал о загруженности инфраструктуры, но уместно сейчас сказать и о дефиците рабочей силы, людей самых разных специальностей. Я говорю не только об инженерном составе, не только о тех менеджерах и профессионалах, которые руководят на высоком уровне стивидорной деятельностью", - отметил Шишкарев. По словам основателя ГК "Дело", похожий дефицит кадров есть и на железных дорогах, и на автомобильном транспорте. В связи с этим он призвал опережающими темпами готовить работников транспорта. "Конечно, нам нужно сейчас с опережающими темпами готовить кадры для транспортной отрасли. Потому что, увеличивая объемы, мы так или иначе столкнемся с тем, что эти объемы возить просто будет некому. Не надо эту историю откладывать на потом", – отметили он. Министр транспорта РФ Роман Старовойт признал, что дефицит кадров на транспорте существует, однако заметил, что такая ситуация не уникальна и сейчас наблюдается повсеместно. Бороться с нехваткой рабочих рук в моменте он предложил за счет внедрения новых технологий, повышающих производительность труда, а в будущем – за счет решения демографических проблем. "Мы с коллегой Сергеем Шишкаревым входим в попечительский совет Института демографии им. Д.И. Менделеева, созданного при поддержке президента РФ. Там принимаются решения, которые помогут нам в будущем вот это падение снизить", – рассказал министр. В свою очередь, Шишкарев напомнил, что ГК "Дело" вместе с Институтом демографии уже разработали и внедрили в холдинге корпоративный демографический стандарт.

https://ria.ru/20241120/forum-1984913219.html

https://ria.ru/20241120/natsproekty-1984863418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей шишкарев, роман старовойт, транспорт