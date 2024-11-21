https://ria.ru/20241121/sevastopol-1985039212.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:17

2024-11-21T16:17

2024-11-21T16:22

специальная военная операция на украине

севастополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание! Воздушная тревога", - написал губернатор в 16.14 в четверг.Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.

https://ria.ru/20241121/pozhar-1984983624.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, безопасность