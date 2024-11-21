https://ria.ru/20241121/sevastopol-1985039212.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.11.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:17
2024-11-21T16:17
2024-11-21T16:22
специальная военная операция на украине
севастополь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание! Воздушная тревога", - написал губернатор в 16.14 в четверг.Общественный наземный и морской транспорт в регионе прекратил работу.
https://ria.ru/20241121/pozhar-1984983624.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге