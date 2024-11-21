https://ria.ru/20241121/samolet-1984971552.html

Алиханов рассказал, когда начнутся полеты импортозамещенного МС-21

Алиханов рассказал, когда начнутся полеты импортозамещенного МС-21 - РИА Новости, 21.11.2024

Алиханов рассказал, когда начнутся полеты импортозамещенного МС-21

Первые полеты полностью импортозамещенного российского самолета МС-21 ожидаются в конце марта - начале апреля следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:58

2024-11-21T11:58

2024-11-21T11:58

экономика

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

мс-21

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Первые полеты полностью импортозамещенного российского самолета МС-21 ожидаются в конце марта - начале апреля следующего года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью каналу "Россия 24". "В конце марта - начале апреля начнутся полеты уже в полностью импортозамещенном облике МС-21", - сказал он, добавив, что в начале 2025 года начнутся сертификационные полеты на полностью отечественном двигателе ПД-14. Ранее планировалось, что летные испытания полностью импортозамещенного самолета МС-21 с двигателем ПД-14 начнутся в текущем году. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Старт серийного производства лайнера запланирован на Иркутском авиационном заводе на 2025 год. Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год.

https://ria.ru/20241120/samolety-1984877948.html

https://ria.ru/20240517/samolet-1946807388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, мс-21