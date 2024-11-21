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В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник"
В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник"
Запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T22:15
2024-11-21T22:15
2024-11-22T00:39
сша
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
карин жан-пьер
владимир путин
ракета "орешник"
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник"."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула Жан-Пьер, выступая на брифинге перед журналистами. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон остаётся привержен своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны России.
https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985095597.html
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В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник"
Белый дом: пуск российской ракеты "Орешник" не окажет сдерживающего влияния