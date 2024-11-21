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В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник"

В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник"

Запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T22:15

2024-11-21T22:15

2024-11-22T00:39

сша

специальная военная операция на украине

в мире

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карин жан-пьер

владимир путин

ракета "орешник"

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник"."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула Жан-Пьер, выступая на брифинге перед журналистами. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон остаётся привержен своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны России.

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985095597.html

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