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В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 21.11.2024 (обновлено: 00:39 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/rossiya-1985094565.html
В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник"
В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник"
Запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T22:15
2024-11-22T00:39
сша
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
карин жан-пьер
владимир путин
ракета "орешник"
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник"."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула Жан-Пьер, выступая на брифинге перед журналистами. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон остаётся привержен своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны России.
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сша, в мире, россия, украина, карин жан-пьер, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Карин Жан-Пьер, Владимир Путин, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В Белом доме ответили на пуск российской ракеты "Орешник"

Белый дом: пуск российской ракеты "Орешник" не окажет сдерживающего влияния

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе специальной военной операции и сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", — подчеркнула Жан-Пьер, выступая на брифинге перед журналистами. Жан-Пьер добавила, что Вашингтон остаётся привержен своей стратегии поддержки Киева, несмотря на возможные действия со стороны России.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Белый дом: США заранее уведомили Украину о предстоящем запуске "Орешника"
Вчера, 22:23
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреРоссияУкраинаКарин Жан-ПьерВладимир ПутинРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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