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Россия будет судить о президентстве Трампа по его действиям, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2024
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19:11 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/rossija-1985075224.html
Россия будет судить о президентстве Трампа по его действиям, заявил посол
Россия будет судить о президентстве Трампа по его действиям, заявил посол - РИА Новости, 21.11.2024
Россия будет судить о президентстве Трампа по его действиям, заявил посол
Россия будет оценивать президентство Дональда Трампа, победившего на выборах в США, по его действиям, а не по предвыборным обещаниям, заявил посол РФ в Лондоне... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:11
2024-11-21T19:11
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия будет оценивать президентство Дональда Трампа, победившего на выборах в США, по его действиям, а не по предвыборным обещаниям, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Наши впечатления пока не сформированы. Мы впечатлены спекуляциями экспертов, которые мы видим ежедневно в прессе, но, конечно, мы будем судить о будущем президентстве господина Трампа по действиям, а не по заявлениям, сделанным, в том числе, во время его предвыборной кампании", - сказал посол в интервью телеканалу TRT World. По словам Келина, Россия пока может судить только по прошлому периоду нахождения Трампа у власти. Тогда США нанесли большой ущерб мировой безопасности, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также ввели множество санкций против РФ, напомнил дипломат. "Мы приняли во внимание его (Трампа - ред.) заявления о России и кризисе на Украине. Мы приняли во внимание то, что он знает генезис этого кризиса, и это воодушевляет. Однако, конечно, мы посмотрим, какими будут его первоначальные шаги, мы произведем оценку этого, посмотрим, какие элементы полезны не только для США, но и для нас, и потом сделаем выводы", - заявил посол. Говоря о президентстве Джо Байдена, Келин напомнил, что политика действующего американского лидера значительно способствовала эскалации ситуации на Украине. По мнению российского дипломата, многие американцы будут рады, что Байден покинет Белый дом, поскольку он не особо способен управлять внешними и внутренними делами. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982175003.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, андрей келин, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Андрей Келин, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024
Россия будет судить о президентстве Трампа по его действиям, заявил посол

Посол Келин: Россия будет оценивать президентство Трампа по его действиям

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия будет оценивать президентство Дональда Трампа, победившего на выборах в США, по его действиям, а не по предвыборным обещаниям, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Наши впечатления пока не сформированы. Мы впечатлены спекуляциями экспертов, которые мы видим ежедневно в прессе, но, конечно, мы будем судить о будущем президентстве господина Трампа по действиям, а не по заявлениям, сделанным, в том числе, во время его предвыборной кампании", - сказал посол в интервью телеканалу TRT World.
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По словам Келина, Россия пока может судить только по прошлому периоду нахождения Трампа у власти. Тогда США нанесли большой ущерб мировой безопасности, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также ввели множество санкций против РФ, напомнил дипломат.
"Мы приняли во внимание его (Трампа - ред.) заявления о России и кризисе на Украине. Мы приняли во внимание то, что он знает генезис этого кризиса, и это воодушевляет. Однако, конечно, мы посмотрим, какими будут его первоначальные шаги, мы произведем оценку этого, посмотрим, какие элементы полезны не только для США, но и для нас, и потом сделаем выводы", - заявил посол.
Говоря о президентстве Джо Байдена, Келин напомнил, что политика действующего американского лидера значительно способствовала эскалации ситуации на Украине. По мнению российского дипломата, многие американцы будут рады, что Байден покинет Белый дом, поскольку он не особо способен управлять внешними и внутренними делами.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после 4-летнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчётом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.
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