https://ria.ru/20241121/preduprezhdenie-1985053344.html

Украине напомнили о предупреждении американского генерала

Украине напомнили о предупреждении американского генерала - РИА Новости, 21.11.2024

Украине напомнили о предупреждении американского генерала

Плачевное положение Украины на поле боя свидетельствует о том, что Киеву давно следовало прислушаться к многократным призывам к переговорам, в том числе и из... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:17

2024-11-21T17:17

2024-11-21T17:28

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Плачевное положение Украины на поле боя свидетельствует о том, что Киеву давно следовало прислушаться к многократным призывам к переговорам, в том числе и из США, пишет историк, директор по исследованиям и связям с общественностью в институте American Ideas Institute Сумантра Майтра в статье для The American Conservative.Эксперт напомнил, что еще в конце 2022 года председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли предлагал Украине выбрать дипломатический, а не военный путь урегулирования, поскольку, по его мнению, в тот момент Киев находится в более выигрышной переговорной позиции."Украина должна была прислушаться к предупреждению Милли <…> В нынешнем состоянии Украина не может выдержать длительный конфликт", — отметил журналист.В Кремле 15 ноября заявили, что готовность Москвы к переговорам с Киевом неоднократно повторялась Владимиром Путиным, упомянув о его июньском выступлении в МИД, во время которого он выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту. В Москве напоминали также, что режим Зеленского де-юре нелегитимен. Кроме того, Россия предостерегала партнеров от поддержки ультимативных инициатив Киева.В июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил Путин, Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также он упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html

https://ria.ru/20241121/bayden-1984988187.html

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киев, украина, в мире, россия, владимир путин, марк милли, нато