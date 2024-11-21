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В Астраханской области произошел пожар после падения БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024
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12:48 21.11.2024 (обновлено: 12:56 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/pozhar-1984983624.html
В Астраханской области произошел пожар после падения БПЛА
В Астраханской области произошел пожар после падения БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024
В Астраханской области произошел пожар после падения БПЛА
Украинский режим попытался атаковать беспилотниками северные районы Астраханской области, пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:48
2024-11-21T12:56
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Украинский режим попытался атаковать беспилотниками северные районы Астраханской области, пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram."Сегодня утром украинский режим вновь предпринял попытки атаковать наши северные районы области. Все службы отработали штатно. Часть БПЛА была подавлена РЭБом и ликвидирована, часть сбита средствами ПВО, именно ее работу и слышали жители", - написал он.При падении сбитого беспилотника произошел пожар, который оперативно был ликвидирован дежурной службой МЧС, добавил он. Пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20241120/postradavshiy-1984874995.html
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происшествия, астраханская область
Происшествия, Астраханская область
В Астраханской области произошел пожар после падения БПЛА

В Астраханской области потушили пожар, начавшийся после падения БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Украинский режим попытался атаковать беспилотниками северные районы Астраханской области, пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram.
"Сегодня утром украинский режим вновь предпринял попытки атаковать наши северные районы области. Все службы отработали штатно. Часть БПЛА была подавлена РЭБом и ликвидирована, часть сбита средствами ПВО, именно ее работу и слышали жители", - написал он.
При падении сбитого беспилотника произошел пожар, который оперативно был ликвидирован дежурной службой МЧС, добавил он. Пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры нет.
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ПроисшествияАстраханская область
 
 
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