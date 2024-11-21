https://ria.ru/20241121/pozhar-1984983624.html

В Астраханской области произошел пожар после падения БПЛА

В Астраханской области произошел пожар после падения БПЛА - РИА Новости, 21.11.2024

В Астраханской области произошел пожар после падения БПЛА

Украинский режим попытался атаковать беспилотниками северные районы Астраханской области, пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:48

2024-11-21T12:48

2024-11-21T12:56

происшествия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Украинский режим попытался атаковать беспилотниками северные районы Астраханской области, пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram."Сегодня утром украинский режим вновь предпринял попытки атаковать наши северные районы области. Все службы отработали штатно. Часть БПЛА была подавлена РЭБом и ликвидирована, часть сбита средствами ПВО, именно ее работу и слышали жители", - написал он.При падении сбитого беспилотника произошел пожар, который оперативно был ликвидирован дежурной службой МЧС, добавил он. Пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры нет.

https://ria.ru/20241120/postradavshiy-1984874995.html

астраханская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область