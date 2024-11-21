В Астраханской области произошел пожар после падения БПЛА
В Астраханской области потушили пожар, начавшийся после падения БПЛА
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Украинский режим попытался атаковать беспилотниками северные районы Астраханской области, пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram.
"Сегодня утром украинский режим вновь предпринял попытки атаковать наши северные районы области. Все службы отработали штатно. Часть БПЛА была подавлена РЭБом и ликвидирована, часть сбита средствами ПВО, именно ее работу и слышали жители", - написал он.
При падении сбитого беспилотника произошел пожар, который оперативно был ликвидирован дежурной службой МЧС, добавил он. Пострадавших среди жителей и разрушений гражданской инфраструктуры нет.
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