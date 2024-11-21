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Почти 50 подростков из зоны СВО прошли реабилитацию во Владимирской области - РИА Новости, 21.11.2024
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Надежные люди
 
16:04 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/podrostki-1985035799.html
Почти 50 подростков из зоны СВО прошли реабилитацию во Владимирской области
Почти 50 подростков из зоны СВО прошли реабилитацию во Владимирской области - РИА Новости, 21.11.2024
Почти 50 подростков из зоны СВО прошли реабилитацию во Владимирской области
Почти 50 подростков из зоны СВО прошли недельную психологическую реабилитацию во Владимирской области, в целом в России сейчас не хватает программ... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:04
2024-11-21T16:04
надежные люди
общество
россия
владимирская область
донецкая народная республика
фонд "шередарь"
сво
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 50 подростков из зоны СВО прошли недельную психологическую реабилитацию во Владимирской области, в целом в России сейчас не хватает программ психолого-социальной адаптации для детей-переселенцев, рассказали в пресс-службе фонда "Шерадарь" - организаторов проекта. "В реабилитационном центре во Владимирской области завершилась первая - пилотная - смена лагеря для подростков, переехавших в Россию из зоны боевых действий. В программе психолого-социальной реабилитации приняли участие 47 подростков 12-17 лет, переехавших в Россию из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также из регионов Западной Украины. Смена, которую организовал благотворительный фонд "Шередарь", проходила с 13 по 21 ноября, участие для всех было бесплатным. Следующая смена пройдет в феврале 2025 года", - сообщили в пресс-службе фонда. Так, в течение недели подростки участвовали в развивающих играх и работе творческих мастерских: проходили маршрут в веревочном парке, катались на лошадях, расписывали кружки и шопперы, проходили квест, записывали радиоподкасты, изготавливали поделки, уточняют в фонде. С ними работали психолог и волонтеры, прошедшие отбор и специальное обучение. "Переселенцам оказывается различная социальная помощь, но им также необходимо справиться с травмой, адаптироваться к новым условиям жизни. Эти дети рано повзрослели, у них много страхов, беспокойства. Мы добавили в детскую программу работу с психологами, игры, упражнения на снятие тревожности. От нас ребята уезжают счастливыми, и мы надеемся, что в дальнейшем все участники смены смогут успешно проявить себя в учебе, творчестве, тех сферах, которые сами для себя выберут", - считает директор фонда "Шередарь" Ксения Давидсон. В 2023 году фонд начал строительство нового реабилитационного центра "ШереШередарь", рассчитанного на 1200 участников в год. Построить и запустить его планируется в течение 3-5 лет, добавили в фонде. В фонде отметили, что в России сейчас не хватает профессиональных программ психолого-социальной адаптации для детей-переселенцев, которые получили травматический опыт в связи с переживанием постоянной угрозы и утратой привычного образа жизни. "Новая программа с использованием методики терапевтической рекреации была разработана кризисными психологами фонда "Шередарь", чтобы восполнить этот пробел. Терапевтическая рекреация — это программа досуга, цель которой — достижение терапевтического эффекта в короткие сроки, улучшение психического и физического здоровья", - заключили в фонде. Благотворительный Фонд "Шередарь", по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и "целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт". Фонд с 2012 года "лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни": реабилитация проводится в формате "увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области", так, на территории центра "создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ". За 12 лет работы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.
https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya--1983966425.html
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общество, россия, владимирская область, донецкая народная республика, фонд "шередарь", сво
Надежные люди, Общество, Россия, Владимирская область, Донецкая Народная Республика, Фонд "Шередарь", СВО

Почти 50 подростков из зоны СВО прошли реабилитацию во Владимирской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГород Владимир
Город Владимир - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 50 подростков из зоны СВО прошли недельную психологическую реабилитацию во Владимирской области, в целом в России сейчас не хватает программ психолого-социальной адаптации для детей-переселенцев, рассказали в пресс-службе фонда "Шерадарь" - организаторов проекта.
"В реабилитационном центре во Владимирской области завершилась первая - пилотная - смена лагеря для подростков, переехавших в Россию из зоны боевых действий. В программе психолого-социальной реабилитации приняли участие 47 подростков 12-17 лет, переехавших в Россию из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также из регионов Западной Украины. Смена, которую организовал благотворительный фонд "Шередарь", проходила с 13 по 21 ноября, участие для всех было бесплатным. Следующая смена пройдет в феврале 2025 года", - сообщили в пресс-службе фонда.
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Так, в течение недели подростки участвовали в развивающих играх и работе творческих мастерских: проходили маршрут в веревочном парке, катались на лошадях, расписывали кружки и шопперы, проходили квест, записывали радиоподкасты, изготавливали поделки, уточняют в фонде. С ними работали психолог и волонтеры, прошедшие отбор и специальное обучение.
"Переселенцам оказывается различная социальная помощь, но им также необходимо справиться с травмой, адаптироваться к новым условиям жизни. Эти дети рано повзрослели, у них много страхов, беспокойства. Мы добавили в детскую программу работу с психологами, игры, упражнения на снятие тревожности. От нас ребята уезжают счастливыми, и мы надеемся, что в дальнейшем все участники смены смогут успешно проявить себя в учебе, творчестве, тех сферах, которые сами для себя выберут", - считает директор фонда "Шередарь" Ксения Давидсон.
В 2023 году фонд начал строительство нового реабилитационного центра "ШереШередарь", рассчитанного на 1200 участников в год. Построить и запустить его планируется в течение 3-5 лет, добавили в фонде.
В фонде отметили, что в России сейчас не хватает профессиональных программ психолого-социальной адаптации для детей-переселенцев, которые получили травматический опыт в связи с переживанием постоянной угрозы и утратой привычного образа жизни. "Новая программа с использованием методики терапевтической рекреации была разработана кризисными психологами фонда "Шередарь", чтобы восполнить этот пробел. Терапевтическая рекреация — это программа досуга, цель которой — достижение терапевтического эффекта в короткие сроки, улучшение психического и физического здоровья", - заключили в фонде.
Благотворительный Фонд "Шередарь", по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и "целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт". Фонд с 2012 года "лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни": реабилитация проводится в формате "увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области", так, на территории центра "создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ". За 12 лет работы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.
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Надежные людиОбществоРоссияВладимирская областьДонецкая Народная РеспубликаФонд "Шередарь"СВО
 
 
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