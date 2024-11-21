https://ria.ru/20241121/podrostki-1985035799.html

Почти 50 подростков из зоны СВО прошли реабилитацию во Владимирской области

Почти 50 подростков из зоны СВО прошли реабилитацию во Владимирской области - РИА Новости, 21.11.2024

Почти 50 подростков из зоны СВО прошли реабилитацию во Владимирской области

Почти 50 подростков из зоны СВО прошли недельную психологическую реабилитацию во Владимирской области, в целом в России сейчас не хватает программ... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:04

2024-11-21T16:04

2024-11-21T16:04

надежные люди

общество

россия

владимирская область

донецкая народная республика

фонд "шередарь"

сво

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Почти 50 подростков из зоны СВО прошли недельную психологическую реабилитацию во Владимирской области, в целом в России сейчас не хватает программ психолого-социальной адаптации для детей-переселенцев, рассказали в пресс-службе фонда "Шерадарь" - организаторов проекта. "В реабилитационном центре во Владимирской области завершилась первая - пилотная - смена лагеря для подростков, переехавших в Россию из зоны боевых действий. В программе психолого-социальной реабилитации приняли участие 47 подростков 12-17 лет, переехавших в Россию из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также из регионов Западной Украины. Смена, которую организовал благотворительный фонд "Шередарь", проходила с 13 по 21 ноября, участие для всех было бесплатным. Следующая смена пройдет в феврале 2025 года", - сообщили в пресс-службе фонда. Так, в течение недели подростки участвовали в развивающих играх и работе творческих мастерских: проходили маршрут в веревочном парке, катались на лошадях, расписывали кружки и шопперы, проходили квест, записывали радиоподкасты, изготавливали поделки, уточняют в фонде. С ними работали психолог и волонтеры, прошедшие отбор и специальное обучение. "Переселенцам оказывается различная социальная помощь, но им также необходимо справиться с травмой, адаптироваться к новым условиям жизни. Эти дети рано повзрослели, у них много страхов, беспокойства. Мы добавили в детскую программу работу с психологами, игры, упражнения на снятие тревожности. От нас ребята уезжают счастливыми, и мы надеемся, что в дальнейшем все участники смены смогут успешно проявить себя в учебе, творчестве, тех сферах, которые сами для себя выберут", - считает директор фонда "Шередарь" Ксения Давидсон. В 2023 году фонд начал строительство нового реабилитационного центра "ШереШередарь", рассчитанного на 1200 участников в год. Построить и запустить его планируется в течение 3-5 лет, добавили в фонде. В фонде отметили, что в России сейчас не хватает профессиональных программ психолого-социальной адаптации для детей-переселенцев, которые получили травматический опыт в связи с переживанием постоянной угрозы и утратой привычного образа жизни. "Новая программа с использованием методики терапевтической рекреации была разработана кризисными психологами фонда "Шередарь", чтобы восполнить этот пробел. Терапевтическая рекреация — это программа досуга, цель которой — достижение терапевтического эффекта в короткие сроки, улучшение психического и физического здоровья", - заключили в фонде. Благотворительный Фонд "Шередарь", по данным его пресс-службы, организует программы для детей, подростков, молодых взрослых и "целых семей, столкнувшихся с онкозаболеванием и переживших травматический опыт". Фонд с 2012 года "лечит счастьем, помогая ребятам обрести веру в себя и свои силы, вернуть радость жизни": реабилитация проводится в формате "увлекательных лагерных смен в собственном реабилитационном центре во Владимирской области", так, на территории центра "создана полностью инклюзивная среда, доступная для людей с ОВЗ". За 12 лет работы в программах Фонда приняло участие более 10 тысяч детей, членов их семей и волонтеров.

https://ria.ru/20241118/spetsoperatsiya--1983966425.html

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общество, россия, владимирская область, донецкая народная республика, фонд "шередарь", сво