https://ria.ru/20241121/podmoskove-1984978355.html

Дорожные службы Подмосковья установили 40 комплектов шумовых полос

Дорожные службы Подмосковья установили 40 комплектов шумовых полос - РИА Новости, 21.11.2024

Дорожные службы Подмосковья установили 40 комплектов шумовых полос

Дорожные службы Подмосковья завершили устройство 40 комплектов шумовых полос для повышения безопасности по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:32

2024-11-21T12:32

2024-11-21T12:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

люберцы

раменское

алексей гержик

мосавтодор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804254585_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_7d297ddf5c5ce4d191f1439253eb0fca.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья завершили устройство 40 комплектов шумовых полос для повышения безопасности по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Завершили обустройство шумовых полос 40 участках региональных дорог, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Работы объемом более 500 квадратных метров провели в 19 городских округах", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что наибольший объем специалисты "Мосавтодора" выполнили в четырех округах: Люберцах, Раменском, Клину и Ступине. Так, в городском округе Люберцы безопаснее стало на Лыткаринском шоссе, втором километре Егорьевского шоссе у остановки "ВУГИ" и на двух участках улицы Смирновской в городе Люберцы. В Раменском округе шумовые полосы появились на подъезде к селу Константиново, на двух участках дороги, соединяющей улицу Туполева с Новорязанским шоссе и на Егорьевском шоссе на подъезде к станции 41 километра. Также шумовые полосы устроили и в других округах. Помимо данного вида работ в Московской области для повышения безопасности строят тротуары, устанавливают ограждения, светофоры и дорожные знаки.

https://ria.ru/20241120/razvlecheniya-1984889816.html

https://ria.ru/20241120/podmoskove-1984883786.html

московская область (подмосковье)

люберцы

раменское

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), люберцы, раменское, алексей гержик, мосавтодор