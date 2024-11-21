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Дорожные службы Подмосковья установили 40 комплектов шумовых полос - РИА Новости, 21.11.2024
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Новости Подмосковья
 
12:32 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/podmoskove-1984978355.html
Дорожные службы Подмосковья установили 40 комплектов шумовых полос
Дорожные службы Подмосковья установили 40 комплектов шумовых полос - РИА Новости, 21.11.2024
Дорожные службы Подмосковья установили 40 комплектов шумовых полос
Дорожные службы Подмосковья завершили устройство 40 комплектов шумовых полос для повышения безопасности по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:32
2024-11-21T12:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
люберцы
раменское
алексей гержик
мосавтодор
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья завершили устройство 40 комплектов шумовых полос для повышения безопасности по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Завершили обустройство шумовых полос 40 участках региональных дорог, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Работы объемом более 500 квадратных метров провели в 19 городских округах", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что наибольший объем специалисты "Мосавтодора" выполнили в четырех округах: Люберцах, Раменском, Клину и Ступине. Так, в городском округе Люберцы безопаснее стало на Лыткаринском шоссе, втором километре Егорьевского шоссе у остановки "ВУГИ" и на двух участках улицы Смирновской в городе Люберцы. В Раменском округе шумовые полосы появились на подъезде к селу Константиново, на двух участках дороги, соединяющей улицу Туполева с Новорязанским шоссе и на Егорьевском шоссе на подъезде к станции 41 километра. Также шумовые полосы устроили и в других округах. Помимо данного вида работ в Московской области для повышения безопасности строят тротуары, устанавливают ограждения, светофоры и дорожные знаки.
https://ria.ru/20241120/razvlecheniya-1984889816.html
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московская область (подмосковье), люберцы, раменское, алексей гержик, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Раменское, Алексей Гержик, Мосавтодор

Дорожные службы Подмосковья установили 40 комплектов шумовых полос

© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиШумовые полосы в Подмосковье
Шумовые полосы в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Шумовые полосы в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья завершили устройство 40 комплектов шумовых полос для повышения безопасности по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Завершили обустройство шумовых полос 40 участках региональных дорог, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Работы объемом более 500 квадратных метров провели в 19 городских округах", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что наибольший объем специалисты "Мосавтодора" выполнили в четырех округах: Люберцах, Раменском, Клину и Ступине.
Так, в городском округе Люберцы безопаснее стало на Лыткаринском шоссе, втором километре Егорьевского шоссе у остановки "ВУГИ" и на двух участках улицы Смирновской в городе Люберцы. В Раменском округе шумовые полосы появились на подъезде к селу Константиново, на двух участках дороги, соединяющей улицу Туполева с Новорязанским шоссе и на Егорьевском шоссе на подъезде к станции 41 километра. Также шумовые полосы устроили и в других округах.
Помимо данного вида работ в Московской области для повышения безопасности строят тротуары, устанавливают ограждения, светофоры и дорожные знаки.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыРаменскоеАлексей ГержикМосавтодор
 
 
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