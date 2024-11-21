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Соколов: все многодетные семьи в Кировской области получат соцподдержку - РИА Новости, 21.11.2024
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
11:40 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/podderzhka-1984969197.html
Соколов: все многодетные семьи в Кировской области получат соцподдержку
Соколов: все многодетные семьи в Кировской области получат соцподдержку - РИА Новости, 21.11.2024
Соколов: все многодетные семьи в Кировской области получат соцподдержку
Все многодетные семьи в Кировской области будут получать социальную поддержку независимо от доходов, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:40
2024-11-21T11:40
кировская область
жилье
александр соколов
многодетные семьи
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Все многодетные семьи в Кировской области будут получать социальную поддержку независимо от доходов, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области сообщил об изменении подхода в предоставлении социальной помощи многодетным родителям в четверг в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона. "Сегодня меры социальной поддержки предоставляются только многодетным семьям с невысоким доходом. Я принял решение о пересмотре данного подхода. С 2025 года меры поддержки будут предоставляться всем многодетным семьям", - сказал Соколов. Глава региона отметил, что за последние пять лет финансирование на поддержку семей с детьми увеличилось почти в пять раз – с 3,9 миллиарда рублей до 18,2 миллиарда рублей. "В этом году "детский" бюджет в регионе составляет порядка 22 миллиардов рублей. В том числе на поддержку многодетных семей – 1,2 миллиарда рублей, это больше в два раза, чем в прошлом (2023 - ред.) году", – подчеркнул губернатор.
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жилье, александр соколов, многодетные семьи
Кировская область, Жилье, Александр Соколов, Многодетные семьи

Соколов: все многодетные семьи в Кировской области получат соцподдержку

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Все многодетные семьи в Кировской области будут получать социальную поддержку независимо от доходов, заявил глава региона Александр Соколов.
Губернатор Кировской области сообщил об изменении подхода в предоставлении социальной помощи многодетным родителям в четверг в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона.
"Сегодня меры социальной поддержки предоставляются только многодетным семьям с невысоким доходом. Я принял решение о пересмотре данного подхода. С 2025 года меры поддержки будут предоставляться всем многодетным семьям", - сказал Соколов.
Глава региона отметил, что за последние пять лет финансирование на поддержку семей с детьми увеличилось почти в пять раз – с 3,9 миллиарда рублей до 18,2 миллиарда рублей.
"В этом году "детский" бюджет в регионе составляет порядка 22 миллиардов рублей. В том числе на поддержку многодетных семей – 1,2 миллиарда рублей, это больше в два раза, чем в прошлом (2023 - ред.) году", – подчеркнул губернатор.
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Кировская областьЖильеАлександр СоколовМногодетные семьи
 
 
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