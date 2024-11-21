https://ria.ru/20241121/podderzhka-1984969197.html

Соколов: все многодетные семьи в Кировской области получат соцподдержку

Соколов: все многодетные семьи в Кировской области получат соцподдержку - РИА Новости, 21.11.2024

Соколов: все многодетные семьи в Кировской области получат соцподдержку

Все многодетные семьи в Кировской области будут получать социальную поддержку независимо от доходов, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:40

2024-11-21T11:40

2024-11-21T11:40

кировская область

жилье

александр соколов

многодетные семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958256724_0:54:700:448_1920x0_80_0_0_c72eb3939bc6fa0fa79edd3a185c98fe.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Все многодетные семьи в Кировской области будут получать социальную поддержку независимо от доходов, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области сообщил об изменении подхода в предоставлении социальной помощи многодетным родителям в четверг в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона. "Сегодня меры социальной поддержки предоставляются только многодетным семьям с невысоким доходом. Я принял решение о пересмотре данного подхода. С 2025 года меры поддержки будут предоставляться всем многодетным семьям", - сказал Соколов. Глава региона отметил, что за последние пять лет финансирование на поддержку семей с детьми увеличилось почти в пять раз – с 3,9 миллиарда рублей до 18,2 миллиарда рублей. "В этом году "детский" бюджет в регионе составляет порядка 22 миллиардов рублей. В том числе на поддержку многодетных семей – 1,2 миллиарда рублей, это больше в два раза, чем в прошлом (2023 - ред.) году", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20241111/abort-1983085299.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, александр соколов, многодетные семьи