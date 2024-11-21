https://ria.ru/20241121/palestina-1985076649.html
Палестина поддержала ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта
Палестина поддержала ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта - РИА Новости, 21.11.2024
Палестина поддержала ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта
Палестина считает, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:22
2024-11-21T19:22
2024-11-21T19:22
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КАИР, 21 ноя - РИА Новости. Палестина считает, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта возвращает надежду и доверие к международному праву, передает палестинское агентство WAFA. В сообщении агентства говорится, что Палестина приветствует решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. "Она (Палестина - ред.) подчеркнула, что решение МУС возвращает надежду и доверие к международному праву и его институтам", - сообщает WAFA. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241121/oon-1985055227.html
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в мире, израиль, палестина, россия, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Палестина поддержала ордер МУС на арест Нетаньяху и Галанта
WAFA: решение МУС по Нетаньяху и Галанту возвращает веру в международное право
КАИР, 21 ноя - РИА Новости.
Палестина считает, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта возвращает надежду и доверие к международному праву, передает палестинское агентство WAFA
.
В сообщении агентства говорится, что Палестина приветствует решение МУС о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта.
"Она (Палестина - ред.) подчеркнула, что решение МУС возвращает надежду и доверие к международному праву и его институтам", - сообщает WAFA.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.