МВФ не знает, будет ли он передавать Украине деньги в рамках займа G7
МВФ пока не знает, будет ли выступать проводником денег Украине из займа G7
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пока не знает, будет ли выступать проводником денег Украине в рамках займа со стороны "Большой семерки" (G7) с погашением доходами от замороженных суверенных активов России, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"У меня нет дополнительной информации, которую я могу предоставить вам в настоящее время", - сообщила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя возможное участие МВФ в передаче Украине части денег из займа G7.
Россия начала использовать замороженные активы иностранцев
20 ноября, 22:28
Козак указала, что "условия различных компонентов инициативы" все еще финализируются.
В октябре главы минфинов G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.