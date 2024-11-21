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МВФ не знает, будет ли он передавать Украине деньги в рамках займа G7 - РИА Новости, 21.11.2024
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19:05 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/mvf-1985074539.html
МВФ не знает, будет ли он передавать Украине деньги в рамках займа G7
МВФ не знает, будет ли он передавать Украине деньги в рамках займа G7 - РИА Новости, 21.11.2024
МВФ не знает, будет ли он передавать Украине деньги в рамках займа G7
Международный валютный фонд (МВФ) пока не знает, будет ли выступать проводником денег Украине в рамках займа со стороны "Большой семерки" (G7) с погашением... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:05
2024-11-21T19:05
экономика
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пока не знает, будет ли выступать проводником денег Украине в рамках займа со стороны "Большой семерки" (G7) с погашением доходами от замороженных суверенных активов России, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "У меня нет дополнительной информации, которую я могу предоставить вам в настоящее время", - сообщила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя возможное участие МВФ в передаче Украине части денег из займа G7. Козак указала, что "условия различных компонентов инициативы" все еще финализируются. В октябре главы минфинов G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20241120/aktivy-1984915943.html
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экономика, россия, украина, киев, сергей лавров, g7, мвф, евросоюз
Экономика, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, G7, МВФ, Евросоюз
МВФ не знает, будет ли он передавать Украине деньги в рамках займа G7

МВФ пока не знает, будет ли выступать проводником денег Украине из займа G7

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пока не знает, будет ли выступать проводником денег Украине в рамках займа со стороны "Большой семерки" (G7) с погашением доходами от замороженных суверенных активов России, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"У меня нет дополнительной информации, которую я могу предоставить вам в настоящее время", - сообщила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя возможное участие МВФ в передаче Украине части денег из займа G7.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Козак указала, что "условия различных компонентов инициативы" все еще финализируются.
В октябре главы минфинов G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будут полностью выплачены с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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