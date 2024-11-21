https://ria.ru/20241121/moldavija-1984983056.html

В Молдавии призвали утвердить декларацию об узурпации власти Санду

В Молдавии призвали утвердить декларацию об узурпации власти Санду - РИА Новости, 21.11.2024

В Молдавии призвали утвердить декларацию об узурпации власти Санду

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" призывает парламент утвердить декларацию об узурпации государственной власти и геноциде собственного народа действующим... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:46

2024-11-21T12:46

2024-11-21T12:46

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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" призывает парламент утвердить декларацию об узурпации государственной власти и геноциде собственного народа действующим руководством страны, заявила депутат от названного блока Марина Таубер. "От имени блока "Победа" мы хотим обсудить очень важную тему и хотим предложить парламенту принять следующую декларацию об узурпации государственной власти и геноциде собственного народа. Четыре года страной руководит антинародная политическая группировка во главе с президентом Майей Санду", - заявила Таубер, попросив коллег-депутатов других партий и фракций подписаться под проектом постановления парламента об утверждении этой декларации. В тексте декларации говорится о том, что парламент констатирует, что государство захвачено политической группировкой правящей партии "Действие и солидарность" и президентом Майей Санду, которая узурпировала власть в республике, незаконно подчинила все государственные институты своим интересам. В проекте декларации также есть пункт об отставке или увольнении руководителей правоохранительных органов, СИБ, ЦИК, генерального прокурора и других. "Парламент информирует ООН, СЕ, Европарламент, Совет ЕС и всех партнеров по развитию о серьезных нарушениях власти в республике в отношении демократии и верховенства закона. Парламент просит международное сообщество оперативно отреагировать на антидемократические и диктаторские действия правящей партии", - говорится в декларации. Таубер также напомнила, что на прошлой неделе блок официально подал резолюцию о нарушении избирательных прав граждан, которая была подписана депутатами блока "Победа" и Партии коммунистов. Она подчеркнула, что политформирование ждет публичной поддержки этой резолюции абсолютно от всех депутатов парламента. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20241118/sandu-1984429396.html

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