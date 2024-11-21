Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии призвали утвердить декларацию об узурпации власти Санду - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/moldavija-1984983056.html
В Молдавии призвали утвердить декларацию об узурпации власти Санду
В Молдавии призвали утвердить декларацию об узурпации власти Санду - РИА Новости, 21.11.2024
В Молдавии призвали утвердить декларацию об узурпации власти Санду
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" призывает парламент утвердить декларацию об узурпации государственной власти и геноциде собственного народа действующим... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:46
2024-11-21T12:46
в мире
справки
молдавия
марина таубер
майя санду
оон
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" призывает парламент утвердить декларацию об узурпации государственной власти и геноциде собственного народа действующим руководством страны, заявила депутат от названного блока Марина Таубер. "От имени блока "Победа" мы хотим обсудить очень важную тему и хотим предложить парламенту принять следующую декларацию об узурпации государственной власти и геноциде собственного народа. Четыре года страной руководит антинародная политическая группировка во главе с президентом Майей Санду", - заявила Таубер, попросив коллег-депутатов других партий и фракций подписаться под проектом постановления парламента об утверждении этой декларации. В тексте декларации говорится о том, что парламент констатирует, что государство захвачено политической группировкой правящей партии "Действие и солидарность" и президентом Майей Санду, которая узурпировала власть в республике, незаконно подчинила все государственные институты своим интересам. В проекте декларации также есть пункт об отставке или увольнении руководителей правоохранительных органов, СИБ, ЦИК, генерального прокурора и других. "Парламент информирует ООН, СЕ, Европарламент, Совет ЕС и всех партнеров по развитию о серьезных нарушениях власти в республике в отношении демократии и верховенства закона. Парламент просит международное сообщество оперативно отреагировать на антидемократические и диктаторские действия правящей партии", - говорится в декларации. Таубер также напомнила, что на прошлой неделе блок официально подал резолюцию о нарушении избирательных прав граждан, которая была подписана депутатами блока "Победа" и Партии коммунистов. Она подчеркнула, что политформирование ждет публичной поддержки этой резолюции абсолютно от всех депутатов парламента. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20241118/sandu-1984429396.html
https://ria.ru/20241111/sandu-1983002828.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8da217fdad6cf9521a1ff83a1ad5894f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, молдавия, марина таубер, майя санду, оон, европарламент, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Справки, Молдавия, Марина Таубер, Майя Санду, ООН, Европарламент, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
В Молдавии призвали утвердить декларацию об узурпации власти Санду

"Победа" призвала парламент принять декларацию об узурпации власти Санду

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" призывает парламент утвердить декларацию об узурпации государственной власти и геноциде собственного народа действующим руководством страны, заявила депутат от названного блока Марина Таубер.
"От имени блока "Победа" мы хотим обсудить очень важную тему и хотим предложить парламенту принять следующую декларацию об узурпации государственной власти и геноциде собственного народа. Четыре года страной руководит антинародная политическая группировка во главе с президентом Майей Санду", - заявила Таубер, попросив коллег-депутатов других партий и фракций подписаться под проектом постановления парламента об утверждении этой декларации.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Молдавии рассказали, кто помог Санду победить на выборах президента
18 ноября, 16:56
В тексте декларации говорится о том, что парламент констатирует, что государство захвачено политической группировкой правящей партии "Действие и солидарность" и президентом Майей Санду, которая узурпировала власть в республике, незаконно подчинила все государственные институты своим интересам. В проекте декларации также есть пункт об отставке или увольнении руководителей правоохранительных органов, СИБ, ЦИК, генерального прокурора и других.
"Парламент информирует ООН, СЕ, Европарламент, Совет ЕС и всех партнеров по развитию о серьезных нарушениях власти в республике в отношении демократии и верховенства закона. Парламент просит международное сообщество оперативно отреагировать на антидемократические и диктаторские действия правящей партии", - говорится в декларации.
Таубер также напомнила, что на прошлой неделе блок официально подал резолюцию о нарушении избирательных прав граждан, которая была подписана депутатами блока "Победа" и Партии коммунистов. Она подчеркнула, что политформирование ждет публичной поддержки этой резолюции абсолютно от всех депутатов парламента.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Влах назвала фатальную ошибку для Санду
11 ноября, 08:25
 
В миреСправкиМолдавияМарина ТауберМайя СандуООНЕвропарламентЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала