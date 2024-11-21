https://ria.ru/20241121/mizulina-1985078481.html

Мизулина примет участие в суде по делу об угрозах от треш-стримера

Мизулина примет участие в суде по делу об угрозах от треш-стримера - РИА Новости, 21.11.2024

Мизулина примет участие в суде по делу об угрозах от треш-стримера

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, как ожидается, примет в режиме видеоконференцсвязи участие в судебном заседании в Ярославле по делу об... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:37

2024-11-21T19:37

2024-11-21T19:38

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, как ожидается, примет в режиме видеоконференцсвязи участие в судебном заседании в Ярославле по делу об угрозах ей со стороны треш-стримера, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Алексей Александров. В Кировском районном суде Ярославля проходит рассмотрение уголовного дела Аслана Дурдиева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и в угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, из-за чего у потерпевшего обезображено лицо. Кроме того, обвинение считает, что в ночь на 13 февраля текущего года Дурдиев, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе онлайн-трансляции в интернете высказал в адрес Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления". "Мизулина примет участие в заседании 11 декабря. Она не приедет, присутствовать будет по видеосвязи", - сказал адвокат. В феврале Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря своим подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой. Затем официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео с задержанным в Ярославской области треш-стримером, на нем он говорит, что оскорбил Мизулину и признает свою вину. В рамках дела об угрозах назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

https://ria.ru/20241114/kultura-1983783129.html

https://ria.ru/20241031/lebedev-1981175480.html

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происшествия, ярославль, россия, ярославская область, екатерина мизулина, ирина волк, лига безопасного интернета