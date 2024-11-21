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Лавров прибыл в Брест - РИА Новости, 21.11.2024
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20:00 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/lavrov-1985080886.html
Лавров прибыл в Брест
Лавров прибыл в Брест - РИА Новости, 21.11.2024
Лавров прибыл в Брест
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21-22 ноября прибыл в Брест, где примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передает... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:00
2024-11-21T20:00
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БРЕСТ, 21 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21-22 ноября прибыл в Брест, где примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. У трапа самолета Лаврова встречал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков с белорусскими угощениями. Как раннее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, программой Лаврова предусмотрена встреча с его белорусским коллегой Максимом Рыженковым для обмена мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки. В ходе встречи главы МИД обсудят подготовку намеченного на начало декабря заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства. Заседания коллегий МИД России и Белоруссии являются ежегодными с 2000 года, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.
https://ria.ru/20241121/rossija-1984961344.html
https://ria.ru/20241121/kreml-1984973385.html
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белоруссия, россия, москва, сергей лавров, максим рыженков, мария захарова, шос, брикс, брест, в мире
Белоруссия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Максим Рыженков, Мария Захарова, ШОС, БРИКС, Брест, В мире
Лавров прибыл в Брест

Лавров прибыл в Брест для участия в заседании коллегий МИД России и Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БРЕСТ, 21 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21-22 ноября прибыл в Брест, где примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа самолета Лаврова встречал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков с белорусскими угощениями.
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Вчера, 11:08
Как раннее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, программой Лаврова предусмотрена встреча с его белорусским коллегой Максимом Рыженковым для обмена мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки. В ходе встречи главы МИД обсудят подготовку намеченного на начало декабря заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства.
Заседания коллегий МИД России и Белоруссии являются ежегодными с 2000 года, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Кремле рассказали о контактах России и Белоруссии
Вчера, 12:10
 
БелоруссияРоссияМоскваСергей ЛавровМаксим РыженковМария ЗахароваШОСБРИКСБрестВ мире
 
 
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