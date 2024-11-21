https://ria.ru/20241121/lavrov-1985080886.html

Лавров прибыл в Брест

Лавров прибыл в Брест - РИА Новости, 21.11.2024

Лавров прибыл в Брест

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21-22 ноября прибыл в Брест, где примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передает... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:00

2024-11-21T20:00

2024-11-21T20:00

белоруссия

россия

москва

сергей лавров

максим рыженков

мария захарова

шос

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577732144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aff5fe9d47c97a947d9e24499771473f.jpg

БРЕСТ, 21 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21-22 ноября прибыл в Брест, где примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. У трапа самолета Лаврова встречал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков с белорусскими угощениями. Как раннее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, программой Лаврова предусмотрена встреча с его белорусским коллегой Максимом Рыженковым для обмена мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки. В ходе встречи главы МИД обсудят подготовку намеченного на начало декабря заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства. Заседания коллегий МИД России и Белоруссии являются ежегодными с 2000 года, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.

https://ria.ru/20241121/rossija-1984961344.html

https://ria.ru/20241121/kreml-1984973385.html

белоруссия

россия

москва

брест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, москва, сергей лавров, максим рыженков, мария захарова, шос, брикс, брест, в мире