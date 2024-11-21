https://ria.ru/20241121/lavrov-1985080886.html
Лавров прибыл в Брест
Лавров прибыл в Брест - РИА Новости, 21.11.2024
Лавров прибыл в Брест
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21-22 ноября прибыл в Брест, где примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передает... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:00
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БРЕСТ, 21 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21-22 ноября прибыл в Брест, где примет участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. У трапа самолета Лаврова встречал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков с белорусскими угощениями. Как раннее сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, программой Лаврова предусмотрена встреча с его белорусским коллегой Максимом Рыженковым для обмена мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки. В ходе встречи главы МИД обсудят подготовку намеченного на начало декабря заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства. Заседания коллегий МИД России и Белоруссии являются ежегодными с 2000 года, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.
https://ria.ru/20241121/rossija-1984961344.html
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Белоруссия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Максим Рыженков, Мария Захарова, ШОС, БРИКС, Брест, В мире