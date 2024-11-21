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Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных

Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных - РИА Новости, 21.11.2024

Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных

Правительство РФ направит Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение блочно-модульных котельных для прохождения осенне-зимнего периода, заявил... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:21

2024-11-21T17:21

2024-11-21T17:26

курская область

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение блочно-модульных котельных для прохождения осенне-зимнего периода, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На особом контроле прохождение осенне-зимнего периода в приграничных территориях. В этой связи направим Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение 37 блочно-модульных котельных", - сказал Мишустин на заседании правительства.

https://realty.ria.ru/20241121/punkty-1984951427.html

курская область

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курская область, россия, михаил мишустин