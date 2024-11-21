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Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных - РИА Новости, 21.11.2024
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17:21 21.11.2024 (обновлено: 17:26 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/kotelnye-1985054469.html
Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных
Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных - РИА Новости, 21.11.2024
Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных
Правительство РФ направит Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение блочно-модульных котельных для прохождения осенне-зимнего периода, заявил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:21
2024-11-21T17:26
курская область
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение блочно-модульных котельных для прохождения осенне-зимнего периода, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На особом контроле прохождение осенне-зимнего периода в приграничных территориях. В этой связи направим Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение 37 блочно-модульных котельных", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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курская область, россия, михаил мишустин
Курская область, Россия, Михаил Мишустин
Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных

Правительство направит Курской области 900 млн рублей на приобретение котельных

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМанометр в котельной
Манометр в котельной - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение блочно-модульных котельных для прохождения осенне-зимнего периода, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На особом контроле прохождение осенне-зимнего периода в приграничных территориях. В этой связи направим Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение 37 блочно-модульных котельных", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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Курская областьРоссияМихаил Мишустин
 
 
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