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Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных
Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных - РИА Новости, 21.11.2024
Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных
Правительство РФ направит Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение блочно-модульных котельных для прохождения осенне-зимнего периода, заявил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:21
2024-11-21T17:21
2024-11-21T17:26
курская область
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михаил мишустин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение блочно-модульных котельных для прохождения осенне-зимнего периода, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На особом контроле прохождение осенне-зимнего периода в приграничных территориях. В этой связи направим Курской области более 900 миллионов рублей на приобретение 37 блочно-модульных котельных", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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курская область, россия, михаил мишустин
Курская область, Россия, Михаил Мишустин
Курской области выделят 900 млн рублей на приобретение котельных
Правительство направит Курской области 900 млн рублей на приобретение котельных