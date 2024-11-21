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МИД Китая призвал США выполнять обязательства по ядерному разоружению - РИА Новости, 21.11.2024
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10:56 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/kitay-1984959043.html
МИД Китая призвал США выполнять обязательства по ядерному разоружению
МИД Китая призвал США выполнять обязательства по ядерному разоружению - РИА Новости, 21.11.2024
МИД Китая призвал США выполнять обязательства по ядерному разоружению
США следует выполнять свои обязательства по ядерному разоружению и предпринимать усилия по снижению стратегических рисков, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:56
2024-11-21T10:56
в мире
сша
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. США следует выполнять свои обязательства по ядерному разоружению и предпринимать усилия по снижению стратегических рисков, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. "США следует добросовестно выполнять свои особые приоритетные обязательства по ядерному разоружению, продолжать существенно сокращать ядерный арсенал, создавать условия для окончательной реализации всеобъемлющего и полного ядерного разоружения, а также прилагать усилия для снижения стратегических рисков и поддержания мира и стабильности в регионе", - заявил Линь Цзянь.
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в мире, сша, вашингтон (штат), мид кнр
В мире, США, Вашингтон (штат), МИД КНР
МИД Китая призвал США выполнять обязательства по ядерному разоружению

МИД Китая призвал США предпринимать усилия по снижению стратегических рисков

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. США следует выполнять свои обязательства по ядерному разоружению и предпринимать усилия по снижению стратегических рисков, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
"США следует добросовестно выполнять свои особые приоритетные обязательства по ядерному разоружению, продолжать существенно сокращать ядерный арсенал, создавать условия для окончательной реализации всеобъемлющего и полного ядерного разоружения, а также прилагать усилия для снижения стратегических рисков и поддержания мира и стабильности в регионе", - заявил Линь Цзянь.
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