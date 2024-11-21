https://ria.ru/20241121/kitay-1984959043.html

МИД Китая призвал США выполнять обязательства по ядерному разоружению

МИД Китая призвал США выполнять обязательства по ядерному разоружению - РИА Новости, 21.11.2024

МИД Китая призвал США выполнять обязательства по ядерному разоружению

США следует выполнять свои обязательства по ядерному разоружению и предпринимать усилия по снижению стратегических рисков, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:56

2024-11-21T10:56

2024-11-21T10:56

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ПЕКИН, 21 ноя – РИА Новости. США следует выполнять свои обязательства по ядерному разоружению и предпринимать усилия по снижению стратегических рисков, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. "США следует добросовестно выполнять свои особые приоритетные обязательства по ядерному разоружению, продолжать существенно сокращать ядерный арсенал, создавать условия для окончательной реализации всеобъемлющего и полного ядерного разоружения, а также прилагать усилия для снижения стратегических рисков и поддержания мира и стабильности в регионе", - заявил Линь Цзянь.

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), мид кнр