https://ria.ru/20241121/kirov-1985060657.html

В Кирове возбудили дело против подростка после инцидента со стрельбой

В Кирове возбудили дело против подростка после инцидента со стрельбой - РИА Новости, 21.11.2024

В Кирове возбудили дело против подростка после инцидента со стрельбой

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Кирове на подростка после инцидента с юношей, в лицо которому выстрелили из... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:48

2024-11-21T17:48

2024-11-21T17:48

происшествия

киров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Кирове на подростка после инцидента с юношей, в лицо которому выстрелили из ракетницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, во вторник днем на одной из улиц города Кирова между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого 17-летний подросток выстрелил из сигнального пускового устройства в лицо 18-летнему юноше. С травмами потерпевший был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. "Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Отмечается, что сигнальное пусковое устройство изъято. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, инициатором конфликта стал 18-летний потерпевший, который начал предъявлять претензии 17-летнему подростку, который в итоге выстрелил из сигнальной ракетницы.

https://ria.ru/20240415/vystrel-1940248010.html

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киров