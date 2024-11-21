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В Кирове возбудили дело против подростка после инцидента со стрельбой - РИА Новости, 21.11.2024
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17:48 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/kirov-1985060657.html
В Кирове возбудили дело против подростка после инцидента со стрельбой
В Кирове возбудили дело против подростка после инцидента со стрельбой - РИА Новости, 21.11.2024
В Кирове возбудили дело против подростка после инцидента со стрельбой
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Кирове на подростка после инцидента с юношей, в лицо которому выстрелили из... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:48
2024-11-21T17:48
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Кирове на подростка после инцидента с юношей, в лицо которому выстрелили из ракетницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, во вторник днем на одной из улиц города Кирова между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого 17-летний подросток выстрелил из сигнального пускового устройства в лицо 18-летнему юноше. С травмами потерпевший был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. "Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Отмечается, что сигнальное пусковое устройство изъято. Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, инициатором конфликта стал 18-летний потерпевший, который начал предъявлять претензии 17-летнему подростку, который в итоге выстрелил из сигнальной ракетницы.
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происшествия, киров
Происшествия, Киров
В Кирове возбудили дело против подростка после инцидента со стрельбой

В Кирове возбудили дело против подростка, выстрелившего в лицо юноше в споре

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в Кирове на подростка после инцидента с юношей, в лицо которому выстрелили из ракетницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, во вторник днем на одной из улиц города Кирова между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого 17-летний подросток выстрелил из сигнального пускового устройства в лицо 18-летнему юноше. С травмами потерпевший был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что сигнальное пусковое устройство изъято.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что, по предварительным данным, инициатором конфликта стал 18-летний потерпевший, который начал предъявлять претензии 17-летнему подростку, который в итоге выстрелил из сигнальной ракетницы.
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