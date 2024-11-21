https://ria.ru/20241121/kirov-1984980337.html
Многофункциональный молодежный центр создадут в Кирове
Многофункциональный молодежный центр создадут в Кирове - РИА Новости, 21.11.2024
Многофункциональный молодежный центр создадут в Кирове
Многофункциональный молодёжный центр будет создан в Кирове в 2025 году, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:41
2024-11-21T12:41
2024-11-21T12:41
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Многофункциональный молодёжный центр будет создан в Кирове в 2025 году, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона рассказал о развитии молодежной политики и подчеркнул значимость работы с молодежью как национальной задачи страны. "Работа с молодежью должна присутствовать в социальной сфере: спорте, образовании, культуре и в экономике, пространственном развитии, во всех наших задачах. Именно такой подход мы закрепили в Стратегии и продолжим его реализацию в рамках еще одной комплексной государственной программы "Молодежь". Чтобы молодежь оставалась у нас, мы должны сделать новое поколение полноправными участниками планирования своего будущего и в своей работе постоянно сверяться с ними. Наш регион должен стать территорией возможностей для молодежи", — сказал губернатор. Он подчеркнул, что молодежь региона должна чувствовать себя востребованной. Для этого молодежь входит в советы при главах муниципальных образований, общественные советы при органах власти, молодежные парламент и правительство. Так, в Кикнуре инициативная молодежь разработала проект благоустройства центрального парка, который является любимым местом отдыха жителей округа. В рамках проекта планируется создать в парке канатный городок, скейт-парк, оборудовать площадку для маленьких детей. Проект презентовали в рамках встречи с губернатором. Глава региона пообещал поддержать проект. "Развитию молодежных инициатив, организаций и объединений способствует создание в Кировской области "Отличных мест", которые становятся точкой притяжения для молодёжи. Там ведут свою деятельность активисты "Движения первых" и других молодёжных объединений, проходят образовательные программы, мастер-классы, встречи с интересными людьми. Данная работа будет продолжена. В 2025 году в Кирове будет создан многофункциональный областной молодёжный центр "Моё место" на Динамовском проезде", - заявил губернатор.
https://ria.ru/20241121/kontseptsiya-1984972951.html
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киров, кировская область, александр соколов, общество
Кировская область, Киров, Кировская область, Александр Соколов, Общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Многофункциональный молодёжный центр будет создан в Кирове в 2025 году, заявил глава региона Александр Соколов.
Губернатор Кировской области
в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона рассказал о развитии молодежной политики и подчеркнул значимость работы с молодежью как национальной задачи страны.
"Работа с молодежью должна присутствовать в социальной сфере: спорте, образовании, культуре и в экономике, пространственном развитии, во всех наших задачах. Именно такой подход мы закрепили в Стратегии и продолжим его реализацию в рамках еще одной комплексной государственной программы "Молодежь". Чтобы молодежь оставалась у нас, мы должны сделать новое поколение полноправными участниками планирования своего будущего и в своей работе постоянно сверяться с ними. Наш регион должен стать территорией возможностей для молодежи", — сказал губернатор.
Он подчеркнул, что молодежь региона должна чувствовать себя востребованной. Для этого молодежь входит в советы при главах муниципальных образований, общественные советы при органах власти, молодежные парламент и правительство. Так, в Кикнуре инициативная молодежь разработала проект благоустройства центрального парка, который является любимым местом отдыха жителей округа. В рамках проекта планируется создать в парке канатный городок, скейт-парк, оборудовать площадку для маленьких детей. Проект презентовали в рамках встречи с губернатором. Глава региона пообещал поддержать проект.
"Развитию молодежных инициатив, организаций и объединений способствует создание в Кировской области "Отличных мест", которые становятся точкой притяжения для молодёжи. Там ведут свою деятельность активисты "Движения первых" и других молодёжных объединений, проходят образовательные программы, мастер-классы, встречи с интересными людьми. Данная работа будет продолжена. В 2025 году в Кирове будет создан многофункциональный областной молодёжный центр "Моё место" на Динамовском проезде", - заявил губернатор.