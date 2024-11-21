https://ria.ru/20241121/kirov-1984980337.html

Многофункциональный молодежный центр создадут в Кирове

Многофункциональный молодежный центр создадут в Кирове - РИА Новости, 21.11.2024

Многофункциональный молодежный центр создадут в Кирове

Многофункциональный молодёжный центр будет создан в Кирове в 2025 году, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:41

2024-11-21T12:41

2024-11-21T12:41

кировская область

киров

кировская область

александр соколов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593698782_0:156:2048:1308_1920x0_80_0_0_55c40c1b64e9644673ef3cb5fdf737e6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя — РИА Новости. Многофункциональный молодёжный центр будет создан в Кирове в 2025 году, заявил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания региона рассказал о развитии молодежной политики и подчеркнул значимость работы с молодежью как национальной задачи страны. "Работа с молодежью должна присутствовать в социальной сфере: спорте, образовании, культуре и в экономике, пространственном развитии, во всех наших задачах. Именно такой подход мы закрепили в Стратегии и продолжим его реализацию в рамках еще одной комплексной государственной программы "Молодежь". Чтобы молодежь оставалась у нас, мы должны сделать новое поколение полноправными участниками планирования своего будущего и в своей работе постоянно сверяться с ними. Наш регион должен стать территорией возможностей для молодежи", — сказал губернатор. Он подчеркнул, что молодежь региона должна чувствовать себя востребованной. Для этого молодежь входит в советы при главах муниципальных образований, общественные советы при органах власти, молодежные парламент и правительство. Так, в Кикнуре инициативная молодежь разработала проект благоустройства центрального парка, который является любимым местом отдыха жителей округа. В рамках проекта планируется создать в парке канатный городок, скейт-парк, оборудовать площадку для маленьких детей. Проект презентовали в рамках встречи с губернатором. Глава региона пообещал поддержать проект. "Развитию молодежных инициатив, организаций и объединений способствует создание в Кировской области "Отличных мест", которые становятся точкой притяжения для молодёжи. Там ведут свою деятельность активисты "Движения первых" и других молодёжных объединений, проходят образовательные программы, мастер-классы, встречи с интересными людьми. Данная работа будет продолжена. В 2025 году в Кирове будет создан многофункциональный областной молодёжный центр "Моё место" на Динамовском проезде", - заявил губернатор.

https://ria.ru/20241121/kontseptsiya-1984972951.html

https://ria.ru/20241121/podderzhka-1984969958.html

киров

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киров, кировская область, александр соколов, общество