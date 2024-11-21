https://ria.ru/20241121/islandiya-1984966283.html
В Исландии из-за извержения вулкана эвакуировали город и курорт
В Исландии из-за извержения вулкана эвакуировали город и курорт - РИА Новости, 21.11.2024
В Исландии из-за извержения вулкана эвакуировали город и курорт
Город Гриндавик и популярный геотермальный курорт "Голубая лагуна" в Исландии были полностью эвакуированы на фоне извержения вулкана, начавшегося в ночь на... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:28
2024-11-21T11:28
2024-11-21T11:28
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Город Гриндавик и популярный геотермальный курорт "Голубая лагуна" в Исландии были полностью эвакуированы на фоне извержения вулкана, начавшегося в ночь на четверг на полуострове Рейкьянес, сообщает телекомпания RUV. Ранее исландская метеослужба сообщила, что на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана. По данным телеканала RUV, начальник полиции Сюдюрнеса сообщил, что в городе Гриндавик проводится эвакуация. Как отмечал телеканал, служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение в связи с извержением вулкана. "Гриндавик был полностью эвакуирован, как и "Голубая лагуна", а последние сотрудники (электростанции - ред.) Свартсенги покинули район незадолго до полуночи (03.00 мск)", - сообщает телеканал. Согласно официальному сайту "Голубой лагуны", в четверг курорт будет закрыт. Международный аэропорт Кеблавик, в свою очередь, сообщил, что работает в штатном режиме. По информации исландской метеослужбы, длина вулканической расселины составляет три километра, она, похоже, прекратила расширяться. Отмечается, что это извержение по своему масштабу намного меньше того, которое произошло в августе. Телерадиокомпания RUV со ссылкой на представителя пожарной службы Гриндавика Эйнара Свена Йонссона сообщила в конце августа, что извержение вулкана Сундхнукур началось в Исландии неподалеку от города Гриндавик, была объявлена эвакуация близлежащего района. Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
https://ria.ru/20241108/roskosmos-1982754984.html
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Извержение вулкана на юго-западе Исландии
На юго-западе Исландии начал извергаться вулкан, жителей города Гриндавик эвакуируют. Местные СМИ показали кадры начала извержения.
2024-11-21T11:28
true
PT0M08S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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исландия, западная европа, в мире
Исландия, Западная Европа, В мире
В Исландии из-за извержения вулкана эвакуировали город и курорт
В Исландии из-за извержения эвакуировали Гриндавик и курорт "Голубая лагуна"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Город Гриндавик и популярный геотермальный курорт "Голубая лагуна" в Исландии были полностью эвакуированы на фоне извержения вулкана, начавшегося в ночь на четверг на полуострове Рейкьянес, сообщает телекомпания RUV
.
Ранее исландская метеослужба сообщила, что на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана. По данным телеканала RUV, начальник полиции Сюдюрнеса сообщил, что в городе Гриндавик проводится эвакуация. Как отмечал телеканал, служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение в связи с извержением вулкана.
"Гриндавик был полностью эвакуирован, как и "Голубая лагуна", а последние сотрудники (электростанции - ред.) Свартсенги покинули район незадолго до полуночи (03.00 мск)", - сообщает телеканал.
Согласно официальному сайту "Голубой лагуны", в четверг курорт будет закрыт.
Международный аэропорт Кеблавик, в свою очередь, сообщил, что работает в штатном режиме.
По информации исландской метеослужбы, длина вулканической расселины составляет три километра, она, похоже, прекратила расширяться. Отмечается, что это извержение по своему масштабу намного меньше того, которое произошло в августе.
Телерадиокомпания RUV со ссылкой на представителя пожарной службы Гриндавика Эйнара Свена Йонссона сообщила в конце августа, что извержение вулкана Сундхнукур началось в Исландии неподалеку от города Гриндавик, была объявлена эвакуация близлежащего района.
Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы
.