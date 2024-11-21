Ирак запросил экстренное заседание ЛАГ для обсуждения угроз от Израиля
Ирак запросил экстренное заседание ЛАГ для обсуждения угроз со стороны Израиля
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Алжира, Иордании, Египта, России, Лиги арабских государств, Ирака, Судана и ОАЭ
© Пресс-служба МИД РФ
Флаги Алжира, Иордании, Египта, России, Лиги арабских государств, Ирака, Судана и ОАЭ. Архивное фото
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ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Ирака обратились к Лиге арабских государств (ЛАГ) для созыва экстренного заседания, чтобы обсудить угрозы Израиля в адрес страны, сообщило в четверг Иракское агентство новостей INA.
По его информации, иракские власти запросили "созыв экстренного заседания Лиги арабских государств на уровне постоянных представителей стран, чтобы обсудить угрозы со стороны Израиля".
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и президент России Владимир Путин высказались за более серьёзные усилия крупных держав по установлению мира на Ближнем Востоке и отвергли расширение круга насилия.
Иракские власти начали искать поддержку международного сообщества после того, как министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в социальной сети Х, что направил запрос председателю Совета Безопасности ООН с требованием принять меры против действующих на территории Ирака проиранских группировок, которые обстреливают Израиль, возложив ответственность на правительство Ирака за происходящее и заявив о праве Израиля на самооборону.
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