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Ирак запросил экстренное заседание ЛАГ для обсуждения угроз от Израиля

Ирак запросил экстренное заседание ЛАГ для обсуждения угроз от Израиля - РИА Новости, 21.11.2024

Ирак запросил экстренное заседание ЛАГ для обсуждения угроз от Израиля

Власти Ирака обратились к Лиге арабских государств (ЛАГ) для созыва экстренного заседания, чтобы обсудить угрозы Израиля в адрес страны, сообщило в четверг... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:00

2024-11-21T18:00

2024-11-21T18:17

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ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Ирака обратились к Лиге арабских государств (ЛАГ) для созыва экстренного заседания, чтобы обсудить угрозы Израиля в адрес страны, сообщило в четверг Иракское агентство новостей INA.По его информации, иракские власти запросили "созыв экстренного заседания Лиги арабских государств на уровне постоянных представителей стран, чтобы обсудить угрозы со стороны Израиля".Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани и президент России Владимир Путин высказались за более серьёзные усилия крупных держав по установлению мира на Ближнем Востоке и отвергли расширение круга насилия.Иракские власти начали искать поддержку международного сообщества после того, как министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в социальной сети Х, что направил запрос председателю Совета Безопасности ООН с требованием принять меры против действующих на территории Ирака проиранских группировок, которые обстреливают Израиль, возложив ответственность на правительство Ирака за происходящее и заявив о праве Израиля на самооборону.

https://ria.ru/20241121/mus-1985013560.html

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в мире, ирак, израиль, лига арабских государств, владимир путин, россия, оон