https://ria.ru/20241121/investproekt-1984995888.html

Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье

Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье - РИА Новости, 21.11.2024

Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье

Инвестпроект по строительству современного литейно-механического производственного комплекса реализовала компания ООО металлургический центр "Тверская бронза",... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:49

2024-11-21T13:49

2024-11-21T13:49

тверская область

россия

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инвестпроект по строительству современного литейно-механического производственного комплекса реализовала компания ООО металлургический центр "Тверская бронза", располагающаяся на территории промышленной площадки Боровлево-1 в Калининском округе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Общий объем вложений по проекту составляет 100,6 миллиона рублей, создано 29 новых рабочих мест. В регионе реализуется комплекс мер по поддержке инвестиционной деятельности: это предоставление различных льгот, формирование необходимой инфраструктуры, экспертное сопровождение проектов и многое другое. "Сегодня мы видим, насколько важна роль государства, региональных властей, отраслевых министерств в реализации проектов. Важно продолжить совместную работу по повышению инвестиционного потенциала нашего региона, созданию новых рабочих мест, сохранению динамики инвестиций в областную и национальную экономики", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. В 2023 году по итогам заседания Совета проект по строительству современного производства ООО МЦ "Тверская бронза" был включен в перечень приоритетных. Так, благодаря этому инвестор получил ряд преференций, например, право на применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль. Новый производственный комплекс ООО МЦ "Тверская бронза" уже введен в работу. Здесь выпускают заготовки и изделия из цветных металлов и чугуна, а также выполняют полный комплекс услуг по механической обработке и изготовлению деталей по чертежам, что позволит обеспечивать потребности предприятий региона и других регионов России в этой продукции.

https://ria.ru/20241120/tovarooborot-1984898316.html

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россия, игорь руденя, тверская область