Рейтинг@Mail.ru
Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:49 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/investproekt-1984995888.html
Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье
Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье - РИА Новости, 21.11.2024
Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье
Инвестпроект по строительству современного литейно-механического производственного комплекса реализовала компания ООО металлургический центр "Тверская бронза",... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:49
2024-11-21T13:49
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984995024_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_0996e4a16e3aba70ec7d08caedf6c94d.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инвестпроект по строительству современного литейно-механического производственного комплекса реализовала компания ООО металлургический центр "Тверская бронза", располагающаяся на территории промышленной площадки Боровлево-1 в Калининском округе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Общий объем вложений по проекту составляет 100,6 миллиона рублей, создано 29 новых рабочих мест. В регионе реализуется комплекс мер по поддержке инвестиционной деятельности: это предоставление различных льгот, формирование необходимой инфраструктуры, экспертное сопровождение проектов и многое другое. "Сегодня мы видим, насколько важна роль государства, региональных властей, отраслевых министерств в реализации проектов. Важно продолжить совместную работу по повышению инвестиционного потенциала нашего региона, созданию новых рабочих мест, сохранению динамики инвестиций в областную и национальную экономики", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. В 2023 году по итогам заседания Совета проект по строительству современного производства ООО МЦ "Тверская бронза" был включен в перечень приоритетных. Так, благодаря этому инвестор получил ряд преференций, например, право на применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль. Новый производственный комплекс ООО МЦ "Тверская бронза" уже введен в работу. Здесь выпускают заготовки и изделия из цветных металлов и чугуна, а также выполняют полный комплекс услуг по механической обработке и изготовлению деталей по чертежам, что позволит обеспечивать потребности предприятий региона и других регионов России в этой продукции.
https://ria.ru/20241120/tovarooborot-1984898316.html
https://ria.ru/20241119/rudenya-1984626643.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984995024_197:0:1804:1205_1920x0_80_0_0_f3a862abad42c43b5afb6f44428e211d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Тверская область

Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИнвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье
Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Инвестпроект литейно-механического производства построили в Верхневолжье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Инвестпроект по строительству современного литейно-механического производственного комплекса реализовала компания ООО металлургический центр "Тверская бронза", располагающаяся на территории промышленной площадки Боровлево-1 в Калининском округе Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общий объем вложений по проекту составляет 100,6 миллиона рублей, создано 29 новых рабочих мест.
Тверская область и КНР имеют высокую динамику роста товарооборота - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Тверская область и КНР имеют высокую динамику роста товарооборота
20 ноября, 18:46
В регионе реализуется комплекс мер по поддержке инвестиционной деятельности: это предоставление различных льгот, формирование необходимой инфраструктуры, экспертное сопровождение проектов и многое другое.
"Сегодня мы видим, насколько важна роль государства, региональных властей, отраслевых министерств в реализации проектов. Важно продолжить совместную работу по повышению инвестиционного потенциала нашего региона, созданию новых рабочих мест, сохранению динамики инвестиций в областную и национальную экономики", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В 2023 году по итогам заседания Совета проект по строительству современного производства ООО МЦ "Тверская бронза" был включен в перечень приоритетных. Так, благодаря этому инвестор получил ряд преференций, например, право на применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль.
Новый производственный комплекс ООО МЦ "Тверская бронза" уже введен в работу. Здесь выпускают заготовки и изделия из цветных металлов и чугуна, а также выполняют полный комплекс услуг по механической обработке и изготовлению деталей по чертежам, что позволит обеспечивать потребности предприятий региона и других регионов России в этой продукции.
Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Руденя определил приоритетные направления газификации Тверской области
19 ноября, 15:07
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала