https://ria.ru/20241121/goszemlya-1985022464.html

В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО

В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО - РИА Новости, 21.11.2024

В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО

Арендная плата за участки, находящиеся в собственности Подмосковья, увеличится в 2025 году. Закон приняли в ходе 98-го заседания Московской областной думы,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:17

2024-11-21T15:17

2024-11-21T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арендная плата за участки, находящиеся в собственности Подмосковья, увеличится в 2025 году. Закон приняли в ходе 98-го заседания Московской областной думы, сообщил 360.ru.По данным ведомства, аренда государственной земли подорожает на 4% с учетом индексации по уровню инфляции. Как отметил заместитель председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов, эти показатели учтут в ходе разработки прогноза консолидированного бюджета, а также законопроекта о бюджете области на очередной финансовый год.В итоге ожидаемая сумма начислений за год составит 11,91 миллиарда рублей.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)