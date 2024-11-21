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В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО - РИА Новости, 21.11.2024
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Новости Подмосковья
 
15:17 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/goszemlya-1985022464.html
В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО
В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО - РИА Новости, 21.11.2024
В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО
Арендная плата за участки, находящиеся в собственности Подмосковья, увеличится в 2025 году. Закон приняли в ходе 98-го заседания Московской областной думы,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:17
2024-11-21T15:17
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арендная плата за участки, находящиеся в собственности Подмосковья, увеличится в 2025 году. Закон приняли в ходе 98-го заседания Московской областной думы, сообщил 360.ru.По данным ведомства, аренда государственной земли подорожает на 4% с учетом индексации по уровню инфляции. Как отметил заместитель председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов, эти показатели учтут в ходе разработки прогноза консолидированного бюджета, а также законопроекта о бюджете области на очередной финансовый год.В итоге ожидаемая сумма начислений за год составит 11,91 миллиарда рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО

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Портфель - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арендная плата за участки, находящиеся в собственности Подмосковья, увеличится в 2025 году. Закон приняли в ходе 98-го заседания Московской областной думы, сообщил 360.ru.
По данным ведомства, аренда государственной земли подорожает на 4% с учетом индексации по уровню инфляции. Как отметил заместитель председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов, эти показатели учтут в ходе разработки прогноза консолидированного бюджета, а также законопроекта о бюджете области на очередной финансовый год.
В итоге ожидаемая сумма начислений за год составит 11,91 миллиарда рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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