https://ria.ru/20241121/goszemlya-1985022464.html
В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО
В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО - РИА Новости, 21.11.2024
В 2025 году увеличится арендная плата за государственную землю в МО
Арендная плата за участки, находящиеся в собственности Подмосковья, увеличится в 2025 году. Закон приняли в ходе 98-го заседания Московской областной думы,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:17
2024-11-21T15:17
2024-11-21T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50059/23/500592347_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_b352a8c2e62d908e564e6a9be8643b58.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арендная плата за участки, находящиеся в собственности Подмосковья, увеличится в 2025 году. Закон приняли в ходе 98-го заседания Московской областной думы, сообщил 360.ru.По данным ведомства, аренда государственной земли подорожает на 4% с учетом индексации по уровню инфляции. Как отметил заместитель председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов, эти показатели учтут в ходе разработки прогноза консолидированного бюджета, а также законопроекта о бюджете области на очередной финансовый год.В итоге ожидаемая сумма начислений за год составит 11,91 миллиарда рублей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50059/23/500592347_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_2a75f40b34223b41004459620424be41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)