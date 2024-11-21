https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985079932.html

Газпромбанк ответил на включение в санкционный список США

Газпромбанк ответил на включение в санкционный список США - РИА Новости, 21.11.2024

Газпромбанк ответил на включение в санкционный список США

Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:48

2024-11-21T19:48

2024-11-21T19:48

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россия

газпромбанк

министерство финансов сша

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале кредитной организации. "Упоминание Газпромбанка в опубликованном министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что все системы и офисы Газпромбанка работают в штатном режиме. "Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", - указывается в сообщении. Также отмечается, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Газпромбанка и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом.

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экономика, россия, газпромбанк, министерство финансов сша, сша