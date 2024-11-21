https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985079932.html
Газпромбанк ответил на включение в санкционный список США
Газпромбанк ответил на включение в санкционный список США - РИА Новости, 21.11.2024
Газпромбанк ответил на включение в санкционный список США
Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:48
2024-11-21T19:48
2024-11-21T19:48
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале кредитной организации. "Упоминание Газпромбанка в опубликованном министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка", - говорится в сообщении. Отмечается, что все системы и офисы Газпромбанка работают в штатном режиме. "Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", - указывается в сообщении. Также отмечается, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Газпромбанка и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом.
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экономика, россия, газпромбанк, министерство финансов сша, сша
Экономика, Россия, Газпромбанк, Министерство финансов США, США
Газпромбанк ответил на включение в санкционный список США
Газпромбанк заявил, что санкции США не повлияет на работу банка в России
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Включение Газпромбанка в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России, говорится в сообщении в Telegram-канале
кредитной организации.
"Упоминание Газпромбанка в опубликованном министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все системы и офисы Газпромбанка работают в штатном режиме.
"Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России", - указывается в сообщении.
Также отмечается, что операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении Газпромбанка и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом.