https://ria.ru/20241121/efimov-1984997704.html

Ефимов: два жилых комплекса в Новой Москве уже обеспечат 500 рабочих мест

Ефимов: два жилых комплекса в Новой Москве уже обеспечат 500 рабочих мест - РИА Новости, 21.11.2024

Ефимов: два жилых комплекса в Новой Москве уже обеспечат 500 рабочих мест

Два жилых комплекса в Новой Москве – "Переделкино Ближнее" и "Первый Московский" – уже обеспечат создание 500 рабочих мест, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:05

2024-11-21T14:05

2024-11-21T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

тинао

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Два жилых комплекса в Новой Москве – "Переделкино Ближнее" и "Первый Московский" – уже обеспечат создание 500 рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что в ЖК "Переделкино Ближнее" из инфраструктуры введены семь детских садов, две школы, еще сданы более 200 коммерческих помещений. В ЖК "Первый Московский" работают восемь образовательных и свыше 110 коммерческих объектов."Сейчас в активной стадии строительства находятся две крупные школы на 2100 и 1100 мест и детский сад на 350 воспитанников. Благодаря строительству социальных и жилых объектов, на первых этажах которых расположатся коммерческие помещения, появится 500 дополнительных рабочих мест. А общее количество созданных рабочих мест в рамках этих двух микрорайонов ТиНАО совокупно к 2025 году достигнет 3 тысяч", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Девелопером жилых комплексом является инвестгруппа "Абсолют", указывается в сообщении пресс-службы градкомплекса.В нем также указывается, что в Новой Москве с момента ее образования сформировано примерно 200 тысяч рабочих мест. Как уточнил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, общее число рабочих мест здесь утроилось и достигает практически 300 тысяч.При этом, как подчеркнул Жидкин, в ТиНАО есть свободные площадки, которые подходят для размещения самых разных объектов.

https://ria.ru/20241121/efimov-1984905972.html

москва

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, тинао, жилье