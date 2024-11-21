https://ria.ru/20241121/efimov-1984997704.html
Ефимов: два жилых комплекса в Новой Москве уже обеспечат 500 рабочих мест
Ефимов: два жилых комплекса в Новой Москве уже обеспечат 500 рабочих мест - РИА Новости, 21.11.2024
Ефимов: два жилых комплекса в Новой Москве уже обеспечат 500 рабочих мест
Два жилых комплекса в Новой Москве – "Переделкино Ближнее" и "Первый Московский" – уже обеспечат создание 500 рабочих мест, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:05
2024-11-21T14:05
2024-11-21T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
тинао
жилье
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Два жилых комплекса в Новой Москве – "Переделкино Ближнее" и "Первый Московский" – уже обеспечат создание 500 рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что в ЖК "Переделкино Ближнее" из инфраструктуры введены семь детских садов, две школы, еще сданы более 200 коммерческих помещений. В ЖК "Первый Московский" работают восемь образовательных и свыше 110 коммерческих объектов."Сейчас в активной стадии строительства находятся две крупные школы на 2100 и 1100 мест и детский сад на 350 воспитанников. Благодаря строительству социальных и жилых объектов, на первых этажах которых расположатся коммерческие помещения, появится 500 дополнительных рабочих мест. А общее количество созданных рабочих мест в рамках этих двух микрорайонов ТиНАО совокупно к 2025 году достигнет 3 тысяч", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Девелопером жилых комплексом является инвестгруппа "Абсолют", указывается в сообщении пресс-службы градкомплекса.В нем также указывается, что в Новой Москве с момента ее образования сформировано примерно 200 тысяч рабочих мест. Как уточнил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, общее число рабочих мест здесь утроилось и достигает практически 300 тысяч.При этом, как подчеркнул Жидкин, в ТиНАО есть свободные площадки, которые подходят для размещения самых разных объектов.
https://ria.ru/20241121/efimov-1984905972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, тинао, жилье
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, ТиНАО, Жилье
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Два жилых комплекса в Новой Москве – "Переделкино Ближнее" и "Первый Московский" – уже обеспечат создание 500 рабочих мест, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что в ЖК "Переделкино Ближнее" из инфраструктуры введены семь детских садов, две школы, еще сданы более 200 коммерческих помещений. В ЖК "Первый Московский" работают восемь образовательных и свыше 110 коммерческих объектов.
"Сейчас в активной стадии строительства находятся две крупные школы на 2100 и 1100 мест и детский сад на 350 воспитанников. Благодаря строительству социальных и жилых объектов, на первых этажах которых расположатся коммерческие помещения, появится 500 дополнительных рабочих мест. А общее количество созданных рабочих мест в рамках этих двух микрорайонов ТиНАО
совокупно к 2025 году достигнет 3 тысяч", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы
.
Девелопером жилых комплексом является инвестгруппа "Абсолют", указывается в сообщении пресс-службы градкомплекса.
В нем также указывается, что в Новой Москве с момента ее образования сформировано примерно 200 тысяч рабочих мест. Как уточнил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин
, общее число рабочих мест здесь утроилось и достигает практически 300 тысяч.
При этом, как подчеркнул Жидкин, в ТиНАО есть свободные площадки, которые подходят для размещения самых разных объектов.