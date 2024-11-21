https://ria.ru/20241121/dnepropetrovsk-1985084810.html
В Днепропетровске поразили комплекс, производящий ракетную технику
В Днепропетровске поразили комплекс, производящий ракетную технику - РИА Новости, 21.11.2024
В Днепропетровске поразили комплекс, производящий ракетную технику
В украинском городе Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:32
2024-11-21T20:32
2024-11-21T20:32
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В украинском городе Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику, заявил президент РФ Владимир Путин."На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", - сказал Путин в обращении.
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владимир путин
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровске поразили комплекс, производящий ракетную технику
Путин: РФ в Днепропетровске ударила по комплексу, производящему ракетную технику
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В украинском городе Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", - сказал Путин в обращении.