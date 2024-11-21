https://ria.ru/20241121/britaniya-1985082081.html

Посол России в Лондоне прокомментировал удары ракетами Storm Shadow

Посол России в Лондоне прокомментировал удары ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 21.11.2024

Посол России в Лондоне прокомментировал удары ракетами Storm Shadow

Великобритания неоднократно заверяла российскую сторону, что крылатые ракеты британского производства Storm Shadow не будут применяться для ударов по территории РИА Новости, 21.11.2024

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2024-11-21T20:11

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Великобритания неоднократно заверяла российскую сторону, что крылатые ракеты британского производства Storm Shadow не будут применяться для ударов по территории России, заявил в интервью телеканалу Sky News посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Британская сторона много раз заверяла нас, нам письменно в ноте сообщали, что они используют крылатые ракеты Storm Shadow только в пределах территории Украины. То, что случилось, это намеренный обман нас, потому что есть официальная нота. Это не ответственно", - сказал посол. Российская сторона не раз предупреждала, что использование ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов вглубь РФ будет представлять серьезную эскалацию, добавил Келин. "Несмотря на эти предупреждения, администрация США с поддержки Франции и Великобритании приняла осознанно решение о совершении этих выстрелов, что приводит к серьезной эскалации ситуации. Это может привести к столкновению ядерных держав", - добавил дипломат. По его мнению, этот шаг не представляет очередную красную черту, за которой ничего не последует. "Текущая ситуация будет тщательно изучена Советом Безопасности, и президент примет решение. Но могу сказать, что ответ, конечно, будет ощутимым и адекватным после оценки угроз безопасности Российской Федерации", - отметил посол. Комментируя обновление ядерной доктрины РФ, Келин выразил надежду, что западные эксперты ее проанализируют, чтобы понять и оценивать риски эскалации. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. При этом, как отмечала газета Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ. В Минобороны России в четверг заявили, что российская ПВО за прошедшие сутки сбила в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241121/velikobritaniya-1985016151.html

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в мире, россия, великобритания, украина, андрей келин, нато, лондон