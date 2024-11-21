В Британии призвали прекратить поставлять Киеву вооружение
Британская партия "Наследие" призвала прекратить поставлять Киеву вооружение
© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow / SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Британская правопопулистская партия "Наследие" на фоне сообщений о первом применении Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow для удара по РФ призвала правительство страны прекратить поставлять Киеву вооружение и финансовые средства.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. При этом, как отмечала газета Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ. В Минобороны России в четверг заявили, что российская ПВО за прошедшие сутки сбила в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow.
"Мы призываем правительство Великобритании немедленно прекратить и воздержаться от снабжения режима Зеленского вооружением и деньгами и вместо этого работать над достижением мира и деэскалацией боевых действий на Украине", - говорится в сообщении партии в соцсети X.
В партии заявили, что Британия не должна втягиваться в "далекие зарубежные конфликты", которые никак не связаны с национальными интересами страны.
Лидер "Наследия" Дэвид Кертен отдельно выступил в соцсети X с призывом "остановить войну" и перестать передавать Украине оружие и финансовые средства.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
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Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.