https://ria.ru/20241121/britanija-1984997911.html

В Британии призвали прекратить поставлять Киеву вооружение

В Британии призвали прекратить поставлять Киеву вооружение - РИА Новости, 21.11.2024

В Британии призвали прекратить поставлять Киеву вооружение

Британская правопопулистская партия "Наследие" на фоне сообщений о первом применении Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow для удара по РФ призвала... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:58

2024-11-21T13:58

2024-11-21T13:58

россия

украина

киев

владимир путин

джо байден

жозеп боррель

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891464630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e459b8e35d3bfd5261d42006d023254.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Британская правопопулистская партия "Наследие" на фоне сообщений о первом применении Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow для удара по РФ призвала правительство страны прекратить поставлять Киеву вооружение и финансовые средства. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. При этом, как отмечала газета Guardian, на Даунинг-стрит отказались комментировать эти сообщения в СМИ. В Минобороны России в четверг заявили, что российская ПВО за прошедшие сутки сбила в зоне спецоперации две ракеты Storm Shadow. "Мы призываем правительство Великобритании немедленно прекратить и воздержаться от снабжения режима Зеленского вооружением и деньгами и вместо этого работать над достижением мира и деэскалацией боевых действий на Украине", - говорится в сообщении партии в соцсети X. В партии заявили, что Британия не должна втягиваться в "далекие зарубежные конфликты", которые никак не связаны с национальными интересами страны. Лидер "Наследия" Дэвид Кертен отдельно выступил в соцсети X с призывом "остановить войну" и перестать передавать Украине оружие и финансовые средства. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщала, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241121/storm_shadow-1984923018.html

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984923228.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, владимир путин, джо байден, жозеп боррель, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, с-400 «триумф», в мире