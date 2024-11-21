https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985038051.html

Бухгалтер заявила, что не знает, дробила ли Блиновская бизнес

Бухгалтер заявила, что не знает, дробила ли Блиновская бизнес - РИА Новости, 21.11.2024

Бухгалтер заявила, что не знает, дробила ли Блиновская бизнес

Бухгалтер Елены Блиновской заявила, что не знает, дробила ли "королева марафонов" свой бизнес, но доверяет мнению следствия, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:11

2024-11-21T16:11

2024-11-21T16:11

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ярославль

елена блиновская

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Бухгалтер Елены Блиновской заявила, что не знает, дробила ли "королева марафонов" свой бизнес, но доверяет мнению следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Я не знаю. Мне об этом сказал следователь, следствию виднее", - ответила Наталья Авдентова адвокату Блиновской на соответствующий вопрос. По версии следствия, Блиновская с помощью схемы дробления бизнеса не уплатила налогов на 906 миллионов рублей. Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос пришла в сопровождении адвоката. Блиновская ранее призналась в неуплате налогов, но отрицала вину по двум другим обвинениям - в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.

https://ria.ru/20241118/blinovskiy-1984356877.html

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москва

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, ярославль, елена блиновская