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Бухгалтер заявила, что не знает, дробила ли Блиновская бизнес - РИА Новости, 21.11.2024
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16:11 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/blinovskaya-1985038051.html
Бухгалтер заявила, что не знает, дробила ли Блиновская бизнес
Бухгалтер заявила, что не знает, дробила ли Блиновская бизнес - РИА Новости, 21.11.2024
Бухгалтер заявила, что не знает, дробила ли Блиновская бизнес
Бухгалтер Елены Блиновской заявила, что не знает, дробила ли "королева марафонов" свой бизнес, но доверяет мнению следствия, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:11
2024-11-21T16:11
происшествия
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ярославль
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Бухгалтер Елены Блиновской заявила, что не знает, дробила ли "королева марафонов" свой бизнес, но доверяет мнению следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Я не знаю. Мне об этом сказал следователь, следствию виднее", - ответила Наталья Авдентова адвокату Блиновской на соответствующий вопрос. По версии следствия, Блиновская с помощью схемы дробления бизнеса не уплатила налогов на 906 миллионов рублей. Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос пришла в сопровождении адвоката. Блиновская ранее призналась в неуплате налогов, но отрицала вину по двум другим обвинениям - в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
https://ria.ru/20241118/blinovskiy-1984356877.html
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происшествия, москва, ярославль, елена блиновская
Происшествия, Москва, Ярославль, Елена Блиновская
Бухгалтер заявила, что не знает, дробила ли Блиновская бизнес

Бухгалтер заявила, что узнала о дроблении бизнеса Блиновской от следователя

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Бухгалтер Елены Блиновской заявила, что не знает, дробила ли "королева марафонов" свой бизнес, но доверяет мнению следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
"Я не знаю. Мне об этом сказал следователь, следствию виднее", - ответила Наталья Авдентова адвокату Блиновской на соответствующий вопрос.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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18 ноября, 11:47
По версии следствия, Блиновская с помощью схемы дробления бизнеса не уплатила налогов на 906 миллионов рублей.
Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос пришла в сопровождении адвоката.
Блиновская ранее призналась в неуплате налогов, но отрицала вину по двум другим обвинениям - в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.
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14 ноября, 05:42
 
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