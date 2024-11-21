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Бухгалтер заявила, что Блиновская не просила минимизировать налоги - РИА Новости, 21.11.2024
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17:49 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/blinovskaja-1985060960.html
Бухгалтер заявила, что Блиновская не просила минимизировать налоги
Бухгалтер заявила, что Блиновская не просила минимизировать налоги - РИА Новости, 21.11.2024
Бухгалтер заявила, что Блиновская не просила минимизировать налоги
Бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что та не просила ее минимизировать налоги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:49
2024-11-21T17:49
происшествия
ярославль
елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что та не просила ее минимизировать налоги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бухгалтер Наталья Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос она пришла в сопровождении адвоката. "Нет, с такой просьбой не обращались", - заявила Авдентова, отвечая на вопрос адвоката, обращалась ли Блиновская, ее муж или их помощники к ней с просьбой минимизировать или оптимизировать налоги. Блиновская погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности из 1,15 миллиарда, сообщил ранее РИА Новости ее юрист Иван Морозов. Суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
https://ria.ru/20241118/blinovskiy-1984356877.html
https://ria.ru/20241117/blinovskaya-1984222639.html
https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982453838.html
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происшествия, ярославль, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Ярославль, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Бухгалтер заявила, что Блиновская не просила минимизировать налоги

Бухгалтер Авдентова заявила, что Блиновская не просила минимизировать налоги

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что та не просила ее минимизировать налоги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бухгалтер Наталья Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос она пришла в сопровождении адвоката.
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"Нет, с такой просьбой не обращались", - заявила Авдентова, отвечая на вопрос адвоката, обращалась ли Блиновская, ее муж или их помощники к ней с просьбой минимизировать или оптимизировать налоги.
Блиновская погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности из 1,15 миллиарда, сообщил ранее РИА Новости ее юрист Иван Морозов. Суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
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По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
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ПроисшествияЯрославльЕлена БлиновскаяАлексей Блиновский
 
 
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