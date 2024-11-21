https://ria.ru/20241121/blinovskaja-1985060960.html

Бухгалтер заявила, что Блиновская не просила минимизировать налоги

Бухгалтер заявила, что Блиновская не просила минимизировать налоги - РИА Новости, 21.11.2024

Бухгалтер заявила, что Блиновская не просила минимизировать налоги

Бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что та не просила ее минимизировать налоги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:49

2024-11-21T17:49

2024-11-21T17:49

происшествия

ярославль

елена блиновская

алексей блиновский

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Бухгалтер "королевы марафонов" Елены Блиновской заявила, что та не просила ее минимизировать налоги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бухгалтер Наталья Авдентова дает показания по видеосвязи из Кировского суда Ярославля, на допрос она пришла в сопровождении адвоката. "Нет, с такой просьбой не обращались", - заявила Авдентова, отвечая на вопрос адвоката, обращалась ли Блиновская, ее муж или их помощники к ней с просьбой минимизировать или оптимизировать налоги. Блиновская погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности из 1,15 миллиарда, сообщил ранее РИА Новости ее юрист Иван Морозов. Суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.

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https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982453838.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославль, елена блиновская, алексей блиновский