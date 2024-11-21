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Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство - РИА Новости, 21.11.2024
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18:24 21.11.2024
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Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство
Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство - РИА Новости, 21.11.2024
Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство
Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство с 2 января 2025 года, срок его действия сократится с четырех до трех лет, что составляет... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:24
2024-11-21T18:24
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство с 2 января 2025 года, срок его действия сократится с четырех до трех лет, что составляет минимум, допустимый законами ЕС, говорится в публикации на сайте МВД. "Выдаваемый беженцу вид на жительство будет действовать три года вместо нынешних четырех лет. Срок продления вида на жительство также будет сокращен с четырех до трех лет", - говорится в опубликованном пресс-релизе. Согласно пресс-релизу, с 2025 года в получении вида на жительство также будет отказано лицам, подозреваемым в совершении особо тяжких преступлений, а также тем, кто, предположительно, создает угрозу национальной безопасности Финляндии.
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в мире, финляндия, евросоюз
В мире, Финляндия, Евросоюз
Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство

Финляндия с 2025 года перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство

CC BY 2.0 / Eran Sandler / Good night SaloВид на город Сало в Финляндии
Вид на город Сало в Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
CC BY 2.0 / Eran Sandler / Good night Salo
Вид на город Сало в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство с 2 января 2025 года, срок его действия сократится с четырех до трех лет, что составляет минимум, допустимый законами ЕС, говорится в публикации на сайте МВД.
"Выдаваемый беженцу вид на жительство будет действовать три года вместо нынешних четырех лет. Срок продления вида на жительство также будет сокращен с четырех до трех лет", - говорится в опубликованном пресс-релизе.
Согласно пресс-релизу, с 2025 года в получении вида на жительство также будет отказано лицам, подозреваемым в совершении особо тяжких преступлений, а также тем, кто, предположительно, создает угрозу национальной безопасности Финляндии.
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