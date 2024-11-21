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Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство

Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство - РИА Новости, 21.11.2024

Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство

Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство с 2 января 2025 года, срок его действия сократится с четырех до трех лет, что составляет... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:24

2024-11-21T18:24

2024-11-21T18:24

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Финляндия перестанет выдавать беженцам постоянный вид на жительство с 2 января 2025 года, срок его действия сократится с четырех до трех лет, что составляет минимум, допустимый законами ЕС, говорится в публикации на сайте МВД. "Выдаваемый беженцу вид на жительство будет действовать три года вместо нынешних четырех лет. Срок продления вида на жительство также будет сокращен с четырех до трех лет", - говорится в опубликованном пресс-релизе. Согласно пресс-релизу, с 2025 года в получении вида на жительство также будет отказано лицам, подозреваемым в совершении особо тяжких преступлений, а также тем, кто, предположительно, создает угрозу национальной безопасности Финляндии.

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в мире, финляндия, евросоюз