https://ria.ru/20241121/aksenov-1984996720.html

В Крыму прокомментировали поставки Украине дальнобойных ракет

В Крыму прокомментировали поставки Украине дальнобойных ракет - РИА Новости, 21.11.2024

В Крыму прокомментировали поставки Украине дальнобойных ракет

Поставки Украине дальнобойных ракет для ударов по территории России потребуют принятия упреждающих мер реагирования, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:52

2024-11-21T13:52

2024-11-21T13:52

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брянская область

сергей аксенов (политик)

джо байден

сергей лавров

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Поставки Украине дальнобойных ракет для ударов по территории России потребуют принятия упреждающих мер реагирования, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Блок НАТО практически полностью втянут в проведение военной операции против нас, поэтому с этой точки зрения картину недооценивать ни в коем случае нельзя. Лучше всегда переоценить, принять упреждающие, превентивные и, может быть, даже в этом случае с точки зрения сохранения жизней и здоровья людей – гражданского населения и вооруженных сил – избыточные меры. Я выступаю за такой подход в этой ситуации", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, применение дальнобойного оружия несет реальную угрозу, но в глобальном и геополитическом плане не изменит ситуацию. "У них есть возможность минимальный ущерб нам нанести", - сказал Аксенов. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области: пять ракет сбиты, одна повреждена. Жертв и разрушений нет. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по Брянской области, это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html

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в мире, россия, украина, брянская область, сергей аксенов (политик), джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины