https://ria.ru/20241121/abhazija-1984956780.html

Бжания: приход крупных инвесторов в Абхазию не повредит местному бизнесу

Бжания: приход крупных инвесторов в Абхазию не повредит местному бизнесу - РИА Новости, 21.11.2024

Бжания: приход крупных инвесторов в Абхазию не повредит местному бизнесу

Заявления, что прихода крупных инвесторов в Абхазию не выдержит местный бизнес, не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости экс-президент... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:42

2024-11-21T10:42

2024-11-21T10:42

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Заявления, что прихода крупных инвесторов в Абхазию не выдержит местный бизнес, не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания. "Такие утверждения не соответствуют действительности. Например, в Сочи, который меньше Абхазии в три раза, обслуживается 7 миллионов туристов в год. Там есть, размещение на любой вкус: от кемпингов до отелей уровня "пять звезд", - сказал Бжания, комментируя заявления о том, что приход крупных инвесторов повредит местному бизнесу. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. В пятницу парламента должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки президента. Глава государства согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.

https://ria.ru/20241119/abkhaziya-1984451158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, абхазия, сочи, россия, аслан бжания, протесты в абхазии — 2024