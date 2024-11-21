Бжания: приход крупных инвесторов в Абхазию не повредит местному бизнесу
Бжания отверг заявления, что инвесторы повредят местному бизнесу
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Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 21 ноя - РИА Новости. Заявления, что прихода крупных инвесторов в Абхазию не выдержит местный бизнес, не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Абхазии Аслан Бжания.
"Такие утверждения не соответствуют действительности. Например, в Сочи, который меньше Абхазии в три раза, обслуживается 7 миллионов туристов в год. Там есть, размещение на любой вкус: от кемпингов до отелей уровня "пять звезд", - сказал Бжания, комментируя заявления о том, что приход крупных инвесторов повредит местному бизнесу.
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