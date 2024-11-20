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За организацию представления подложных деклараций могут ввести наказание
За организацию представления подложных деклараций могут ввести наказание - РИА Новости, 20.11.2024
За организацию представления подложных деклараций могут ввести наказание
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о наказании до семи лет лишения свободы за организацию деятельности по представлению в Федеральную налоговую... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:42
2024-11-20T12:42
2024-11-20T12:51
совет федерации рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о наказании до семи лет лишения свободы за организацию деятельности по представлению в Федеральную налоговую службу подложных налоговых деклараций.Закон дополняет УК РФ новой статьей "Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)", устанавливающей ответственность за соответствующее преступление и устанавливающий в качестве максимального вида наказания за данное деяние лишение свободы на срок до семи лет.Также закон устанавливает возможность освобождения от уголовной ответственности за соответствующее преступление в случае возмещения ущерба - если преступление не совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и не сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.
https://ria.ru/20241008/nalogi-1976867371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, россия
Совет Федерации РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество, Россия
За организацию представления подложных деклараций могут ввести наказание
За организацию представления в ФНС подложных деклараций могут ввести наказание