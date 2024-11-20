https://ria.ru/20241120/zakonoproekt-1984797312.html

За организацию представления подложных деклараций могут ввести наказание

За организацию представления подложных деклараций могут ввести наказание - РИА Новости, 20.11.2024

За организацию представления подложных деклараций могут ввести наказание

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о наказании до семи лет лишения свободы за организацию деятельности по представлению в Федеральную налоговую... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:42

2024-11-20T12:42

2024-11-20T12:51

совет федерации рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

россия

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о наказании до семи лет лишения свободы за организацию деятельности по представлению в Федеральную налоговую службу подложных налоговых деклараций.Закон дополняет УК РФ новой статьей "Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов)", устанавливающей ответственность за соответствующее преступление и устанавливающий в качестве максимального вида наказания за данное деяние лишение свободы на срок до семи лет.Также закон устанавливает возможность освобождения от уголовной ответственности за соответствующее преступление в случае возмещения ущерба - если преступление не совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и не сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество, россия