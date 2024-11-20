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На Украине разоблачили руководителей сил логистики ВСУ
На Украине разоблачили руководителей сил логистики ВСУ - РИА Новости, 20.11.2024
На Украине разоблачили руководителей сил логистики ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о разоблачении двух руководящих работников в силах логистики ВСУ, которые присвоили 654,7 тысячи долларов,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:25
2024-11-20T19:25
2024-11-20T19:25
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рустем умеров
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служба безопасности украины
вооруженные силы украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в среду о разоблачении двух руководящих работников в силах логистики ВСУ, которые присвоили 654,7 тысячи долларов, выделенных на закупку запчастей к боевым самолетам, им грозит до шести лет лишения свободы. "СБУ и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.) при содействии министра обороны (Рустема Умерова – ред.) и главкома ВСУ (Александра Сырского – ред.) разоблачили должностных лиц командования сил логистики ВСУ, которые "переплатили" 27 миллионов бюджетных гривен (654,7 тысячи долларов) на закупки запчастей к боевым самолетам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным ведомства, подозреваемые в течение 2022-2023 годов заключили контракты на закупку авиационных запчастей для украинских боевых самолетов по безосновательно высокой стоимости у подконтрольной компании-посредника, что нанесло бюджету Украины ущерб на 654,7 тысячи долларов. Задержанным вменяется статья "Злоупотребление властью или служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до шести лет лишения свободы. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20241120/nbu-1984901083.html
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в мире, украина, рустем умеров, александр сырский, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Рустем Умеров, Александр Сырский, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине разоблачили руководителей сил логистики ВСУ
СБУ обвинила двух руководителей сил логистики ВСУ в присвоении средств