Во Владимире задержали участников массовой драки
СК во Владимире задержал участников массовой драки, попавшей на видео
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Участники массовой драки во Владимире, попавшей на видео, задержаны, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах - группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. По сообщениям в социальных медиа правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве.
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"Во взаимодействии с сотрудниками УМВД области и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии участники преступления задержаны. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Принимаются меры к установлению иных участников и очевидцев преступления", - говорится в Telegram-канале следственного управления.
По предварительным данным, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. Затем, находясь на улице Ильича, фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате троим жителям Владимира причинены телесные повреждения различной степени тяжести, уточняет СУСК.
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