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Во Владимире задержали участников массовой драки - РИА Новости, 20.11.2024
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18:11 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/vladimir-1984891048.html
Во Владимире задержали участников массовой драки
Во Владимире задержали участников массовой драки - РИА Новости, 20.11.2024
Во Владимире задержали участников массовой драки
Участники массовой драки во Владимире, попавшей на видео, задержаны, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:11
2024-11-20T18:11
происшествия
владимир
россия
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Участники массовой драки во Владимире, попавшей на видео, задержаны, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ. Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах - группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. По сообщениям в социальных медиа правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. "Во взаимодействии с сотрудниками УМВД области и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии участники преступления задержаны. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Принимаются меры к установлению иных участников и очевидцев преступления", - говорится в Telegram-канале следственного управления. По предварительным данным, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. Затем, находясь на улице Ильича, фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате троим жителям Владимира причинены телесные повреждения различной степени тяжести, уточняет СУСК.
https://ria.ru/20241118/krasnodar-1984370572.html
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происшествия, владимир, россия, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Владимир, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Во Владимире задержали участников массовой драки

СК во Владимире задержал участников массовой драки, попавшей на видео

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Участники массовой драки во Владимире, попавшей на видео, задержаны, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах - группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. По сообщениям в социальных медиа правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве.
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"Во взаимодействии с сотрудниками УМВД области и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии участники преступления задержаны. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Принимаются меры к установлению иных участников и очевидцев преступления", - говорится в Telegram-канале следственного управления.
По предварительным данным, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. Затем, находясь на улице Ильича, фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате троим жителям Владимира причинены телесные повреждения различной степени тяжести, уточняет СУСК.
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ПроисшествияВладимирРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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