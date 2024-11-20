https://ria.ru/20241120/vladimir-1984891048.html

Во Владимире задержали участников массовой драки

Во Владимире задержали участников массовой драки - РИА Новости, 20.11.2024

Во Владимире задержали участников массовой драки

Участники массовой драки во Владимире, попавшей на видео, задержаны, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:11

2024-11-20T18:11

2024-11-20T18:11

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

омон россии

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РЯЗАНЬ, 20 ноя - РИА Новости. Участники массовой драки во Владимире, попавшей на видео, задержаны, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ. Видео опубликовано в социальных сетях. На кадрах - группа людей с палками, они бьют ими по асфальту, на котором лежит молодой человек. По сообщениям в социальных медиа правоохранительные органы возбудили дело о хулиганстве. "Во взаимодействии с сотрудниками УМВД области и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии участники преступления задержаны. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Принимаются меры к установлению иных участников и очевидцев преступления", - говорится в Telegram-канале следственного управления. По предварительным данным, ночью 9 ноября в одном из клубов Владимира молодые люди, преимущественно имеющие иностранное гражданство, распылили перцовую смесь и нанесли удары одному из посетителей. Затем, находясь на улице Ильича, фигуранты продолжили применять насилие к потерпевшему, а также иным лицам. В результате троим жителям Владимира причинены телесные повреждения различной степени тяжести, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20241118/krasnodar-1984370572.html

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происшествия, владимир, россия, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)