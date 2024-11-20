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Захарова раскритиковала "Википедию" за предвзятость - РИА Новости, 20.11.2024
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12:25 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/vikipediya-1984792969.html
Захарова раскритиковала "Википедию" за предвзятость
Захарова раскритиковала "Википедию" за предвзятость - РИА Новости, 20.11.2024
Захарова раскритиковала "Википедию" за предвзятость
Статьи на исторические и политические темы в онлайн-энциклопедии "Википедия" зачастую ангажированы и предвзяты, написаны с прозападной точки зрения при... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:25
2024-11-20T12:25
россия
мария захарова
wikipedia
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Статьи на исторические и политические темы в онлайн-энциклопедии "Википедия" зачастую ангажированы и предвзяты, написаны с прозападной точки зрения при однобокой трактовке событий, при этом легко исправить материалы нельзя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Невозможно не видеть крайнюю степень тенденциозности, ангажированности статей на политические, исторические темы. И это при отсутствии нормальной возможности внести изменения даже тем, о ком пишутся эти материалы. Они почти всегда отражают исключительно западоцентричную точку зрения, они содержат прямые подлоги, однобокую трактовку событий", - сказала Захарова в видеообращении к участникам форума "Диалог о фейках 2.0". Она отметила, что "Википедию" периодически сотрясают скандалы, демонстрирующие, что различным активистам, группам дозволяется годами выкладывать ложную информацию на портале. "Но человек, которому посвящена какая-нибудь статья в "Википедии" и который видит очевидные фейки о себе самом, не имеет прямой возможности быстро исправить эту информацию. Даже если он найдет такие возможности, все равно система может вернуться к своей базе, то есть к фейковой информации. Все это уже давно стало секретом Полишинеля, и все прекрасно знают, кто и как это делает", - подчеркнула при этом дипломат.
https://ria.ru/20240814/makovetskiy-1966176921.html
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россия, мария захарова, wikipedia
Россия, Мария Захарова, Wikipedia
Захарова раскритиковала "Википедию" за предвзятость

Захарова раскритиковала прозападную ангажированность в статьях "Википедии"

CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / WikipediaЛоготип онлайн-энциклопедии Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
CC BY 2.0 / Echosciences Grenoble / Wikipedia
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Статьи на исторические и политические темы в онлайн-энциклопедии "Википедия" зачастую ангажированы и предвзяты, написаны с прозападной точки зрения при однобокой трактовке событий, при этом легко исправить материалы нельзя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Невозможно не видеть крайнюю степень тенденциозности, ангажированности статей на политические, исторические темы. И это при отсутствии нормальной возможности внести изменения даже тем, о ком пишутся эти материалы. Они почти всегда отражают исключительно западоцентричную точку зрения, они содержат прямые подлоги, однобокую трактовку событий", - сказала Захарова в видеообращении к участникам форума "Диалог о фейках 2.0".
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Она отметила, что "Википедию" периодически сотрясают скандалы, демонстрирующие, что различным активистам, группам дозволяется годами выкладывать ложную информацию на портале.
"Но человек, которому посвящена какая-нибудь статья в "Википедии" и который видит очевидные фейки о себе самом, не имеет прямой возможности быстро исправить эту информацию. Даже если он найдет такие возможности, все равно система может вернуться к своей базе, то есть к фейковой информации. Все это уже давно стало секретом Полишинеля, и все прекрасно знают, кто и как это делает", - подчеркнула при этом дипломат.
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