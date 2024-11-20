Трутнев передал бойцам на передовой новую партию вооружения
Трутнев передал бойцам СВО новую партию вооружения и обмундирования
© Фото предоставлено пресс-службой аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТрутневаОчередная партия вооружения и транспорт переданы по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева бойцам на СВО
© Фото предоставлено пресс-службой аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева
Очередная партия вооружения и транспорт переданы по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева бойцам на СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новая партия вооружения и обмундирования, а также транспортные средства переданы по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева находящимся на передовой в Донбассе и Курской области бойцам, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
"По поручению Трутнева на передовую бойцам, участвующим в специальной военной операции, передана очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, среди которых - продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР (территории опережающего развития – ред.) "Патриотическая", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТрутневаОчередная партия вооружения и транспорт переданы по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева бойцам на СВО
© Фото предоставлено пресс-службой аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева
Очередная партия вооружения и транспорт переданы по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева бойцам на СВО
По словам вице-премьера, ведение боевых действий в современных условиях показывает необходимость постоянной модернизации оборудования, его обновления.
"Новые технические средства применяются сегодня на СВО: начали активно использоваться мотоциклы, когда маленькие мобильные группы выходят в тыл противника, практически врываются, производят необходимую работу и уходят. Мы всем этим занимаемся. То, что можем поставить, поставляем. То, что можем создать, стараемся сделать на Дальнем Востоке. Такая работа ведётся в ряде регионов. Предприятия Дальнего Востока активно включились в помощь СВО", - приводятся в сообщении слова Трутнева.
Магаданские волонтеры доставили экшн-камеру в зону СВО
29 июня, 08:27
В пресс-службе отметили, что вооружение и обмундирование получили военнослужащие и добровольцы находящихся в Донбассе и Курской области подразделений Восточного военного округа, части первого Донецкого армейского корпуса, а также добровольцы из числа работников аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
"Бойцам передали высокоточные снайперские комплексы крупного калибра и боеприпасы к ним, средства радиоразведки для обнаружения и уничтожения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы отечественного производства для прикрытия как постоянных пунктов дислокации, так и мобильных групп, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжёлых снайперских винтовок), приборы ночного видения", - уточняется в сообщении.
Кроме того, военным были доставлены автомобили УАЗ и высокопроходимые якутские снегоболотоходы "Сокол".
Сахалин передал на СВО 20 тонн продуктов, теплой одежды и масксетей
28 октября, 07:10