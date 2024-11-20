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Трутнев передал бойцам на передовой новую партию вооружения - РИА Новости, 20.11.2024
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Надежные люди
 
11:15 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/trutnev-1984773369.html
Трутнев передал бойцам на передовой новую партию вооружения
Трутнев передал бойцам на передовой новую партию вооружения - РИА Новости, 20.11.2024
Трутнев передал бойцам на передовой новую партию вооружения
Новая партия вооружения и обмундирования, а также транспортные средства переданы по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:15
2024-11-20T11:15
надежные люди
технологии
россия
донбасс
курская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
юрий трутнев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новая партия вооружения и обмундирования, а также транспортные средства переданы по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева находящимся на передовой в Донбассе и Курской области бойцам, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. "По поручению Трутнева на передовую бойцам, участвующим в специальной военной операции, передана очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, среди которых - продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР (территории опережающего развития – ред.) "Патриотическая", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, ведение боевых действий в современных условиях показывает необходимость постоянной модернизации оборудования, его обновления. "Новые технические средства применяются сегодня на СВО: начали активно использоваться мотоциклы, когда маленькие мобильные группы выходят в тыл противника, практически врываются, производят необходимую работу и уходят. Мы всем этим занимаемся. То, что можем поставить, поставляем. То, что можем создать, стараемся сделать на Дальнем Востоке. Такая работа ведётся в ряде регионов. Предприятия Дальнего Востока активно включились в помощь СВО", - приводятся в сообщении слова Трутнева. В пресс-службе отметили, что вооружение и обмундирование получили военнослужащие и добровольцы находящихся в Донбассе и Курской области подразделений Восточного военного округа, части первого Донецкого армейского корпуса, а также добровольцы из числа работников аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. "Бойцам передали высокоточные снайперские комплексы крупного калибра и боеприпасы к ним, средства радиоразведки для обнаружения и уничтожения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы отечественного производства для прикрытия как постоянных пунктов дислокации, так и мобильных групп, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжёлых снайперских винтовок), приборы ночного видения", - уточняется в сообщении. Кроме того, военным были доставлены автомобили УАЗ и высокопроходимые якутские снегоболотоходы "Сокол".
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технологии, россия, донбасс, курская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), юрий трутнев
Надежные люди, Технологии, Россия, Донбасс, Курская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Юрий Трутнев
Трутнев передал бойцам на передовой новую партию вооружения

Трутнев передал бойцам СВО новую партию вооружения и обмундирования

© Фото предоставлено пресс-службой аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТрутневаОчередная партия вооружения и транспорт переданы по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева бойцам на СВО
Очередная партия вооружения и транспорт переданы по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева бойцам на СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева
Очередная партия вооружения и транспорт переданы по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева бойцам на СВО
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новая партия вооружения и обмундирования, а также транспортные средства переданы по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева находящимся на передовой в Донбассе и Курской области бойцам, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
"По поручению Трутнева на передовую бойцам, участвующим в специальной военной операции, передана очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, среди которых - продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР (территории опережающего развития – ред.) "Патриотическая", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТрутневаОчередная партия вооружения и транспорт переданы по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева бойцам на СВО
Очередная партия вооружения и транспорт переданы по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева бойцам на СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева
Очередная партия вооружения и транспорт переданы по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева бойцам на СВО
По словам вице-премьера, ведение боевых действий в современных условиях показывает необходимость постоянной модернизации оборудования, его обновления.
"Новые технические средства применяются сегодня на СВО: начали активно использоваться мотоциклы, когда маленькие мобильные группы выходят в тыл противника, практически врываются, производят необходимую работу и уходят. Мы всем этим занимаемся. То, что можем поставить, поставляем. То, что можем создать, стараемся сделать на Дальнем Востоке. Такая работа ведётся в ряде регионов. Предприятия Дальнего Востока активно включились в помощь СВО", - приводятся в сообщении слова Трутнева.
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В пресс-службе отметили, что вооружение и обмундирование получили военнослужащие и добровольцы находящихся в Донбассе и Курской области подразделений Восточного военного округа, части первого Донецкого армейского корпуса, а также добровольцы из числа работников аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
"Бойцам передали высокоточные снайперские комплексы крупного калибра и боеприпасы к ним, средства радиоразведки для обнаружения и уничтожения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы отечественного производства для прикрытия как постоянных пунктов дислокации, так и мобильных групп, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжёлых снайперских винтовок), приборы ночного видения", - уточняется в сообщении.
Кроме того, военным были доставлены автомобили УАЗ и высокопроходимые якутские снегоболотоходы "Сокол".
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Надежные людиТехнологииРоссияДонбассКурская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Юрий Трутнев
 
 
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