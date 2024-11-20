https://ria.ru/20241120/trutnev-1984773369.html

Трутнев передал бойцам на передовой новую партию вооружения

Трутнев передал бойцам на передовой новую партию вооружения - РИА Новости, 20.11.2024

Трутнев передал бойцам на передовой новую партию вооружения

Новая партия вооружения и обмундирования, а также транспортные средства переданы по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:15

2024-11-20T11:15

2024-11-20T11:15

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новая партия вооружения и обмундирования, а также транспортные средства переданы по поручению вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева находящимся на передовой в Донбассе и Курской области бойцам, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. "По поручению Трутнева на передовую бойцам, участвующим в специальной военной операции, передана очередная партия вооружения, обмундирования, а также транспортные средства, среди которых - продукция дальневосточных предприятий, производимая на ТОР (территории опережающего развития – ред.) "Патриотическая", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, ведение боевых действий в современных условиях показывает необходимость постоянной модернизации оборудования, его обновления. "Новые технические средства применяются сегодня на СВО: начали активно использоваться мотоциклы, когда маленькие мобильные группы выходят в тыл противника, практически врываются, производят необходимую работу и уходят. Мы всем этим занимаемся. То, что можем поставить, поставляем. То, что можем создать, стараемся сделать на Дальнем Востоке. Такая работа ведётся в ряде регионов. Предприятия Дальнего Востока активно включились в помощь СВО", - приводятся в сообщении слова Трутнева. В пресс-службе отметили, что вооружение и обмундирование получили военнослужащие и добровольцы находящихся в Донбассе и Курской области подразделений Восточного военного округа, части первого Донецкого армейского корпуса, а также добровольцы из числа работников аппарата полпреда ДФО, Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. "Бойцам передали высокоточные снайперские комплексы крупного калибра и боеприпасы к ним, средства радиоразведки для обнаружения и уничтожения БПЛА противника и радиоэлектронной борьбы отечественного производства для прикрытия как постоянных пунктов дислокации, так и мобильных групп, тепловизионные системы наблюдения и прицельные тепловизионные комплексы для высокоточного крупнокалиберного оружия (тяжёлых снайперских винтовок), приборы ночного видения", - уточняется в сообщении. Кроме того, военным были доставлены автомобили УАЗ и высокопроходимые якутские снегоболотоходы "Сокол".

https://ria.ru/20240629/magadan-1956266276.html

https://ria.ru/20241028/sakhalin-1980427484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, донбасс, курская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), юрий трутнев