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Еще три человека обвинили Diddy в сексуальном насилии - РИА Новости, 20.11.2024
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13:27 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ssha-1984811604.html
Еще три человека обвинили Diddy в сексуальном насилии
Еще три человека обвинили Diddy в сексуальном насилии - РИА Новости, 20.11.2024
Еще три человека обвинили Diddy в сексуальном насилии
Еще три человека, в том числе двое мужчин, обвинили скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T13:27
2024-11-20T13:27
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще три человека, в том числе двое мужчин, обвинили скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в сексуальном насилии, сообщает телеканал ABC News. "Шон Diddy Комбс обвиняется в сексуальном насилии над мужчиной, которому было 39 лет, когда в 2022 году он посетил вечеринку, которую устроил Комбс... Еще один истец заявил, что в конце 1990-х и начале 2000-х он был актером, когда Комбс... совершил над нам сексуальное насилие, заманив его в Нью-Йорк ради возможной роли в музыкальном клипе", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на исковые заявления. Согласно судебным документам, оба мужчины, оказавшись у Комбса, выпили алкогольный напиток, после которого потеряли сознание, и над ними якобы были совершены действия сексуального характера. Кроме того, согласно другому исковому заявлению, в 2004 году во время вечеринки Комбс якобы изнасиловал 17-летнюю девушку, которая на тот момент, как она утверждает, находилась в бессознательном состоянии. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру в 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html
https://ria.ru/20241028/diddy-1980535584.html
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в мире, нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, forbes
В мире, Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Forbes
Еще три человека обвинили Diddy в сексуальном насилии

ABC News: еще три человека обвинили рэп-исполнителя Diddy в сексуальном насилии

© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Еще три человека, в том числе двое мужчин, обвинили скандального американского рэп-исполнителя Шона Комбса, более известного под псевдонимом Diddy, в сексуальном насилии, сообщает телеканал ABC News.
"Шон Diddy Комбс обвиняется в сексуальном насилии над мужчиной, которому было 39 лет, когда в 2022 году он посетил вечеринку, которую устроил Комбс... Еще один истец заявил, что в конце 1990-х и начале 2000-х он был актером, когда Комбс... совершил над нам сексуальное насилие, заманив его в Нью-Йорк ради возможной роли в музыкальном клипе", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на исковые заявления.
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Согласно судебным документам, оба мужчины, оказавшись у Комбса, выпили алкогольный напиток, после которого потеряли сознание, и над ними якобы были совершены действия сексуального характера. Кроме того, согласно другому исковому заявлению, в 2004 году во время вечеринки Комбс якобы изнасиловал 17-летнюю девушку, которая на тот момент, как она утверждает, находилась в бессознательном состоянии.
Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy.
Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру в 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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