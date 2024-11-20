https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984899511.html

Спецоперация, 20 ноября: ВС России освободили Ильинку в ДНР

Спецоперация, 20 ноября: ВС России освободили Ильинку в ДНР - РИА Новости, 20.11.2024

Спецоперация, 20 ноября: ВС России освободили Ильинку в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:57

2024-11-20T18:57

2024-11-20T18:57

специальная военная операция на украине

украина

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роберт фицо

александер шалленберг

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ составили до 1610 военнослужащих на разных направлениях, следует из сводки оборонного ведомства. Авиация и артиллерия России поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также склады беспилотников, средства ПВО сбили 141 дрон, следует из сводки Минобороны РФ. Российские войска ракетным ударом по Юнаковке Сумской области уничтожили до 50 военных ВСУ и 18 единиц техники, сообщило военное ведомство. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть БМП, 11 украинских солдат сдались в плен, говорится в сводке Минобороны РФ. Российские военнослужащие завершили уничтожение группировки ВСУ, заблокированной в районе Ольговской рощи в Курской области, сообщили в ведомстве. ВСУ не хватает артиллерииУкраинским войскам не хватает не только военных, но и оружия среднего и дальнего радиуса действия, в том числе и пусковых установок РСЗО HIMARS, сообщает газета New York Times со ссылкой на солдат ВСУ. Издание пишет, что это оружие необходимо, чтобы проводить последовательные и эффективные кампании против российских логистических, командных и контрольных центров, а также других ключевых целей. Более десятка украинских солдат на фронте отметили заметное снижение артиллерийского огня с их стороны за последние недели, в том числе с использованием произведенных в США реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам командиров ВСУ, в связи с нехваткой артиллерии приблизительно 80% целей поражают с помощью дронов. Тем не менее, как отмечают военные, одними только дронами нельзя стабилизировать линии обороны. Капитан украинского элитного подразделения операторов дронов, фамилия которого не приводится, заявил изданию, что дроны, идущие взамен артиллерии, не могут в реальности остановить российскую армию. Немецкое снабжение для УкраиныГермания спустя месяц поставила на Украину четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000, семь артиллерийских установок M109 и свыше 300 различных разведывательных БПЛА, следует из обновленного списка поставленных вооружений на сайте правительства ФРГ. Последний раз список поставленных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ обновлялся 17 октября. За прошедший месяц Германия из обещанного ранее оружия передала Украине четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000, семь артиллерийских установок M109, 340 снайперских винтовок HLR 338 и 74 тысячи единиц патронов для них, боеприпасы для БМП Marder, 41 тысячу единиц артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров из запасов бундесвера, 8 тысяч снарядов калибра 40 миллиметров и 100 тысяч единиц патронов для ручного огнестрельного оружия. В распоряжение ВСУ поступили также разведывательные БПЛА Vector (20 единиц), Hornet XR (12 единиц), Golden Eagle (60 единиц), VT-4 Rochen (два беспилотника), RQ-35 Heidrun (100 единиц), Songbird (120 единиц) и одна многофункциональная радиолокационная станция TRML-4D. Также на Украину были доставлены два мостоукладчика Biber, шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh, три машины разминирования Wisent с запчастями, три минных трала, восемь военных внедорожников Caracal, 47 бронеавтомобилей MRAP, 20 бронированных автомобилей, 55 тысяч жгутов-турникетов и 100 тысяч окклюзионных пластырей. Готовятся к отправке три ЗРК Gepard, 75 БПЛА Vector, 43 БПЛА Songbird, 270 БПЛА RQ-35 Heidrun, 40 систем обнаружения беспилотников, 30 наземных беспилотников Gereon RCS. Америка разрешит применять Storm ShadowСША, как ожидается, разрешат Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории России, Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу, сообщила в среду газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве. По данным Times, разрешение США на применение Киевом британских Storm Shadow для ударов вглубь РФ необходимо, поскольку успешное использование этих ракет невозможно без американских навигационных данных. Изначально Вашингтон не давал добро на глубокие удары Storm Shadow из-за опасений эскалации конфликта, однако, согласно источнику в британском МИД, "поворотной точкой" стало привлечение к военным действиям сил КНДР, утверждает газета. При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что в зоне СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Между тем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал безответственным решение США разрешить Киеву бить своим оружием вглубь территории России, заявив, что это доказывает нежелание Запада прекратить конфликт на Украине. Фицо отметил, что Словакия как никто другой заинтересована в том, чтобы на Украине был мир, поскольку страны граничат друг с другом. Премьер Словакии напомнил, что у республики с украинской стороной запланировано множество совместных проектов в гражданской сфере, включая модернизацию пограничных переходов и электросетей, а также прямое железнодорожное сообщение между словацкими городами и Киевом. Премьер Словакии отметил, что у РФ все больше и больше территорий, российская экономика работает, поддержка Владимира Путина среди российских граждан чрезвычайно высокая, а западные санкции не работают. Он также выразил сожаление, что Европейский союз в таком серьезном вопросе не имеет собственной позиции, а смотрит на то, что скажет Вашингтон. По словам Фицо, эта "опасная авантюра" больше всего может в итоге навредить Украине, поскольку "Запад решил воевать на Украине до последнего украинского солдата". Австрия выступает на переговорыДля разрешения конфликта на Украине необходима поддержка новой администрации США, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По мнению Шалленберга, решать, когда, как и где начинать переговоры, должен украинский народ. Глава австрийского МИД призвал выйти за пределы Европейского союза и установить диалог при поддержке Бразилии, Китая, Южной Африки, Индии и других стран. Министр призвал к завершению украинского конфликта немедленно. По его словам, "как и любая война в истории, она завершится за столом переговоров". Глава австрийского МИД добавил, что "народ Украины заслуживает мира, который не будет навязан, мира, который не будет диктован извне". Шалленберг напомнил о нейтралитете своей страны, отвечая на вопрос, должны ли страны ЕС разрешить Киеву бить своим оружием вглубь территории России.

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украина, россия, сша, роберт фицо, александер шалленберг, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире