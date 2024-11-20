https://ria.ru/20241120/sovfed-1984768611.html

Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри

Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 20.11.2024

Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри

Совет Федерации одобрил законы о запрете пропагандировать идеологию чайлдфри и о штрафах за его нарушение. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:49

2024-11-20T10:49

2024-11-20T14:45

общество

россия

валентина матвиенко

андрей клишас

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы о запрете пропагандировать идеологию чайлдфри и о штрафах за его нарушение.Первый документ поддержали 162 сенатора, один высказался против. Воздержавшихся не было.Закон устанавливает, что выявлять информацию, призывающую отказаться от рождения детей, будут обязаны владельцы сайтов. Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.Кроме того, фильмам, содержащим подобную пропаганду, не будут выдавать прокатные удостоверения.Также нельзя будет распространять подобные сведения среди детей, а защищать их от этой информации должны органы власти.В законе есть и исключение — монашеский образ жизни и обет безбрачия не будут считаться пропагандой чайлдфри.Второй одобренный сенаторами закон предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета.Как отмечала спикер Валентина Матвиенко, инициатива о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, но защищает от деструктивного явления.При этом глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подчеркивал, что считает излишним правовое регулирование этого вопроса. Он также предупреждал о возможной противоречивой правоприменительной практике в этой сфере.

https://ria.ru/20241023/simonyan-1979682189.html

https://ria.ru/20241112/volodin-1983307460.html

https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валентина матвиенко, андрей клишас, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)