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Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 20.11.2024
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10:49 20.11.2024 (обновлено: 14:45 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/sovfed-1984768611.html
Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри
Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 20.11.2024
Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри
Совет Федерации одобрил законы о запрете пропагандировать идеологию чайлдфри и о штрафах за его нарушение. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:49
2024-11-20T14:45
общество
россия
валентина матвиенко
андрей клишас
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы о запрете пропагандировать идеологию чайлдфри и о штрафах за его нарушение.Первый документ поддержали 162 сенатора, один высказался против. Воздержавшихся не было.Закон устанавливает, что выявлять информацию, призывающую отказаться от рождения детей, будут обязаны владельцы сайтов. Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.Кроме того, фильмам, содержащим подобную пропаганду, не будут выдавать прокатные удостоверения.Также нельзя будет распространять подобные сведения среди детей, а защищать их от этой информации должны органы власти.В законе есть и исключение — монашеский образ жизни и обет безбрачия не будут считаться пропагандой чайлдфри.Второй одобренный сенаторами закон предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета.Как отмечала спикер Валентина Матвиенко, инициатива о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, но защищает от деструктивного явления.При этом глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подчеркивал, что считает излишним правовое регулирование этого вопроса. Он также предупреждал о возможной противоречивой правоприменительной практике в этой сфере.
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общество, россия, валентина матвиенко, андрей клишас, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри

Совфед одобрил запрет в России пропаганды чайлдфри и штрафах до 5 млн рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы о запрете пропагандировать идеологию чайлдфри и о штрафах за его нарушение.
Первый документ поддержали 162 сенатора, один высказался против. Воздержавшихся не было.
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Симоньян высказалась за запрет пропаганды чайлдфри
23 октября, 21:54
Закон устанавливает, что выявлять информацию, призывающую отказаться от рождения детей, будут обязаны владельцы сайтов. Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
Кроме того, фильмам, содержащим подобную пропаганду, не будут выдавать прокатные удостоверения.
Также нельзя будет распространять подобные сведения среди детей, а защищать их от этой информации должны органы власти.
В законе есть и исключение — монашеский образ жизни и обет безбрачия не будут считаться пропагандой чайлдфри.
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Второй одобренный сенаторами закон предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета.
Как отмечала спикер Валентина Матвиенко, инициатива о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, но защищает от деструктивного явления.
При этом глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подчеркивал, что считает излишним правовое регулирование этого вопроса. Он также предупреждал о возможной противоречивой правоприменительной практике в этой сфере.
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ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоАндрей КлишасСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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