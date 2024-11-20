Совфед одобрил запрет пропаганды чайлдфри
Совфед одобрил запрет в России пропаганды чайлдфри и штрафах до 5 млн рублей
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы о запрете пропагандировать идеологию чайлдфри и о штрафах за его нарушение.
Первый документ поддержали 162 сенатора, один высказался против. Воздержавшихся не было.
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Закон устанавливает, что выявлять информацию, призывающую отказаться от рождения детей, будут обязаны владельцы сайтов. Ее распространение станет основанием для включения ресурса в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
Кроме того, фильмам, содержащим подобную пропаганду, не будут выдавать прокатные удостоверения.
Также нельзя будет распространять подобные сведения среди детей, а защищать их от этой информации должны органы власти.
В законе есть и исключение — монашеский образ жизни и обет безбрачия не будут считаться пропагандой чайлдфри.
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Второй одобренный сенаторами закон предусматривает штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета.
Как отмечала спикер Валентина Матвиенко, инициатива о запрете пропаганды чайлдфри не навязывает женщине деторождение, не содержит каких-то репрессивных мер, но защищает от деструктивного явления.
При этом глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас подчеркивал, что считает излишним правовое регулирование этого вопроса. Он также предупреждал о возможной противоречивой правоприменительной практике в этой сфере.
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